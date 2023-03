Está en sesión permanente.

Las autoridades del Ministerio de Ganadería y Opypa realizaron esta semana una actualización de las pérdidas directas que en su momento se habían estimado en casi US$ 1.200 millones por la sequía. Según declaró el subsecretario de Ganadería, Ignacio Buffa, ese número se ubica ahora sobre un eje de los US$ 1.800 millones.

En el caso de la agricultura, esa cifra ronda los US$ 600-700 millones. “Acá no están incorporados los no servicios o fletes que no se van a realizar”, explicó el jerarca, quien agregó que la “situación es compleja” y que el gobierno se encuentra en “sesión permanente” para la adopción de nuevas medidas como la asistencia con raciones y/o fardos para microproductores.

Durante la comparecencia del Ministerio de Ganadería (MGAP) ante la Comisión Permanente del Parlamento hace un mes atrás, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) había estimado una pérdida por el déficit hídrico por casi US$ 1.175 millones, con un impacto generalizado en todos los rubros agropecuarios. Ese número le restaba 1,7% al PIB de la economía uruguaya. Ahora ese impacto negativo será mayor. / Fuente: Tardaguila