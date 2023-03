La edila Inés Rodríguez (FA) solicitó a las autoridades competentes que analicen la posibilidad de que Kiyú cuente con cajero automático y servicio de ambulancia permanente.

«Estamos muy contentos por cómo se dio la temporada estival, pero tenemos bastantes reclamos de vecinos del balneario Kiyú, de turistas, y de personas que han llegado hasta allí en cuanto a que se brinden más servicios. Por ejemplo, sería necesario que se instalara un cajero automático para que la gente pudiera retirar dinero y hacer otro tipo de operaciones que se pueden realizar desde allí» dijo Rodríguez en la Junta Departamental.

«Hay personas que para no llevar mucho dinero llevan la tarjeta de débito, pero no todos los comercios cuentan con un POS como para poder utilizarla. Por ese motivo, varias personas han reclamado, como dije, la instalación de un cajero automático. Y no solo para que sea utilizado en la temporada de verano, sino todo el año, porque mucha gente está viviendo en Kiyú en forma permanente», enfatizó.

«Si lográramos que se instalara un cajero en ese lugar, la gente no tendría que trasladarse hasta Libertad o hasta Puntas de Valdez, al Km. 61 de la Ruta 1, para retirar dinero o para hacer el trámite que necesite», apuntó la edila.

Por otra parte, Rodríguez dijo que en el balneario «se hace necesario contar con una ambulancia (…). Todos sabemos los graves sucesos que se produjeron esta temporada. Las ambulancias demoran mucho en llegar a Kiyú. En el Parador Grande hay una policlínica, y sería muy importante que hubiera una ambulancia, por lo menos, para ser utilizada en la temporada estival», expresó.

«Considero que este es un reclamo por demás justificado y que se debe tener en cuenta», concluyó.