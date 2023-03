La respuesta desde el Hospital de San José respecto al traslado de una embarazada a término desde el nosocomio al Pereira Rosell.

El subdirector del Hospital de San José, Dr. Gastón Keel, dialogó con San José Ahora refiriéndose al caso de una mujer embarazada a término debió ser trasladada de urgencia a Montevideo el sábado a la noche, luego de que concurriera al Hospital San José, en donde no había pediatra de guardia.

Keel confirmó que efectivamente esa noche no se contaba con un equipo de pediatría para atender el parto. En tal sentido manifestó: “Es verdad, no contábamos con pediatra desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana, no se pudo cubrir esa guardia”.

Al referirse a la paciente expresó que se trataba de una mujer de 30 semanas de gestación, por lo que estaba a término, rompió bolsa y recién comenzaba con el trabajo de parto, el cual puede durar algunos minutos como horas. Fue evaluada por una profesional que viendo la “dinámica” de la paciente, como la dilatación del cuello uterino y las contracciones, entendió oportuno el traslado al Hospital Pereira Rossell en Montevideo, centro de referencia nacional en pediatría.

Keel enfatizó que con la acción –que es una práctica frecuente- se buscó darle las “máximas garantías” tanto a la madre como al bebé.

Es de destacar que el pequeño nació más de seis horas después de efectuado el traslado, por parto vaginal y sin ningún tipo de complicación, encontrándose tanto él como su madre en perfecto estado de salid.

El galeno señaló que si bien todos los médicos del hospital local están capacitados para atender un parto, en casos como el mencionado, en procura de dar las máximas garantías para los pacientes, se evalúa la situación y se define un traslado a la capital del país o, si la situación lo amerita, se “compra” el servicio a un prestador de salud privado, que en el caso de San José de Mayo es la Asociación Médica de San José.