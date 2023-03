Tras la polémica generada en las últimas horas por el caso de la embarazada que tras concurrir al Hospital San José fue trasladada a Montevideo por falta de pediatra de guardia, el edil (s) Héctor Silvera (PN) anunció que buscará interiorizarse del panorama que tiene el nosocomio en materia de especialidades para intentar resolver las carencias que puedan existir

Silvera dijo a San José Ahora que por estas horas tomará contacto con el equipo de dirección del centro asistencial y posteriormente con autoridades de ASSE.

«Queremos saber cuál es la situación en materia de especialistas. No puede ser que no se cuente con un pediatra, algo que es elemental», enfatizó.

A su vez, Silvera se preguntó porqué la mujer no fue derivada al sanatorio de la Asociación Médica de San José, a fin de evitar «un viaje de 90 kilómetros» hasta el Hospital Pereira Rossell.

Desde el hospital maragato se admitió que no había pediatra y se informó que como el embarazo no presentaba ninguna complicación por lo se decidió derivarla a la capital donde la mujer tuvo familia con las máximas garantías y sin mayores complicaciones. Asimismo, el sub director Dr. Gastón Keel, aseguró que si la situación hubiera presentado alguna complejidad, se habría apelado a la mutualista.

No obstante ello para el edil se trata de algo inadmisible y consideró que episodios como el ocurrido deben resolverse a nivel local. «Falta coordinación, la parte administrativa tiene que estar más activa. Son cosas elementales» opinó.