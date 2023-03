El Comité Departamental de Emergencia recordó una serie de medidas que pueden implementarse para contribuir con la disponibilidad de agua potable en el marco de la actual situación de déficit hídrico.

El pasado miércoles, al reunirse con el organismo, el presidente de OSE, Ing, Raúl Montero, dijo que es fundamental la colaboración de la ciudadanía para poder mantener el normal suministro la mayor cantidad de días posible.

La medidas sugeridas por el Comité son seis, y si bien yan han tenido difusión, fueron reiteradas teniendo en cuenta el complejo momento que se transita:

1) No lavar autos

2) No lavar veredas

3) No regar

4) Reducir las descargas de cisternas

5) Reunión el agua necesaria para la limpieza de enseres de cocina

6) Lavarse los dientes con la canilla cerrada la mayor parte del tiempo

OSE ha estimado que el abastecimiento a la población de San José de Mayo podrá mantenerse sin inconvenientes por unos 25 días más, bajando la presión y contando con la población de la población.

Sin embargo, las lluvias del pasado miércoles hacen pensar al organismo que existe la posibilidad de «estirar» ese tiempo «un par de semanas más».