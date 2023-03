Las ventas al exterior sumaron US$ 20,4 millones.

De acuerdo a los datos que procesó el Inale, en el acumulado enero-febrero las ventas al exterior de quesos sumaron US$ 20,4 millones y crecieron 36% respecto a igual período del año pasado (US$ 9,8 millones).

El principal producto de exportación, la leche en polvo entera, creció a una tasa interanual del 14% (US$ 102 millones), mientras que la manteca se mantuvo sin cambios con US$ 15 millones. En la otra vereda, las exportaciones de leche en polvo descremada cayeron 39% en el período enero-febrero, a US$ 7,4 millones.

PUBLICIDAD

En toneladas, Uruguay exportó 4.000 tons de quesos el primer bimestre (+14%), redujo en 11% las de manteca (2.804 tons) y 47% las de leche en polvo descremada (1.928 tons). Las colocaciones de leche en polvo entera sumaron 27.414 tons (+13%).

PUBLICIDAD

Por su lado, el precio promedio de la tonelada de queso exportada en el período se ubicó en US$ 5.111 (+20% interanual), el de la leche en polvo descremada en US$/ton 4.031 (+16%), leche en polvo entera a US$ 3.718 (+1%) y manteca a US$/ton 5.344 (+12%).

De acuerdo a los datos de Aduanas, México lidera el ranking de compras de quesos de Uruguay con una participación del 21,5% y un precio promedio de US$/ton 4.960, seguido por Rusia (18,6%, US$/ton 5.600), Argentina (17,8%, US$/ton 5.310) y Brasil (15,5%, US$ 4.620). / Fuente: Tardaguila