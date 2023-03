La Mesa Departamental de Diversidad y Género expresó su discrepancia con la elección de reinas niñas a la organización de la Fiesta de la Uva y el Vino, que se desarrollará en Rodríguez a mediados de abril.

El dato fue aportado por la directora de Políticas Sociales de la Intendencia, Carolina Honres, en el marco de la presentación de ese ámbito interinstitucional de trabajo este viernes en el Espacio Cultural.

Hornes dijo que dentro de las líneas de acción de la Mesa está el intentar revertir hechos que se considere que van en contra de la promoción del bienestar y los derechos de las mujeres y colectivos tales como afro, indígenas y LGTBIQ+, entre otros.

La directora dijo que, no obstante ello, la decisión final es resorte de quienes llevan adelante el evento, que tiene prevista esa elección para el sábado 15 de abril a las 18 horas, aunque el programa no habla de reinas si no de «representantes».

La Mesa está constituida por Hornes y el director de Descentralización, Alfredo Barreiro, en representación de la Intendencia, el director departamental del INAU, Dr Daniel Fabreau, la directora departamental del MIDES, Carmen Ábalo, las edilas Gabriela Cassotti del Frente Amplio y Melissa Hornes del Partido NAcional, Marianela Aguiar en su calidad de encargada departamental de la Dirección Especializada en Violencia Doméstica y de Género del Ministerio del Interior, Juan Pablo Silva del colectivo LGTBIQ+ y Silvina Niego de la ONG Anaxiguat Epaj Afroindígena Charrúa y Ecos Africanos.

De acuerdo a lo explicado, entre sus objetivos están la generación de «políticas públicas destinadas a prevenir la discriminación y la violencia por razones de género y orientación sexual».

En ese marco se propone «fortalecer el trabajo colaborativo y en red entre los diferentes colectivos e integrantes» y contribuir «a la resolución de conflictos y toma de decisiones con conciencia de género y diversidad, brindando un espacio de escucha, orientación y acompañamiento a instituciones, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía»

Del mismo modo buscará «favorecer y jerarquizar instancias de sensibilización, formación y análisis de prácticas en temas de diversidad de género» e «identificar problemas y viabilizar propuestas de abordaje a la desigualdad de género y diversidad sexual, desde los espacios de incidencia de las instituciones y colectivos que forman parte de la Mesa».

Uno de sus principales objetivos para este año es «fortalecer el trabajo en el medio rural y en zonas alejadas de nuestro departamento, a través de instancias de sensibilización en violencia y discriminación por razones de género o diversidad sexual».