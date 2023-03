Los dos perros que atacaron al niño de 8 años el pasado domingo en horas de la noche en Ciudad del Plata permanecen con sus dueños, según lo señalado a San José Ahora por la madre del pequeño, Yoselin Llano.

Llano informó que su hijo se encuentra estable, aunque debido a las heridas recibidas su recuperación «llevará tiempo». Los animales le arrancaron parte de la oreja y lo mordieron en cara, cabeza, nunca y brazos.

Por el caso, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una investigación administrativa ya que los padres del niño debieron trasladarlo al Hospital Pereir Rossell por sus propios medios luego de concurrir al «hospitalito» de Ciudad del Plata, en el que, según la mujer, «la atención fue mala» y no facilitaron su traslado «habiendo una ambulancia afuera parada». Llano dijo que su declaración le fue tomada por la secretaria del Presidente del organismo Dr Leonardo Cipriani.

Por otra parte, la madre señaló que un eventual sacrificio de los perros no puede considerarse hasta dentro de 15 días a fin de observar la evolución del niño y si los canes le transmitieron alguna enfermedad, según les explicaron los médicos que lo asisten.

No obstante ello, Llano indicó que no ha radicado aún denuncia policial ya que no ha podio salir del hospital.