«Además de criticar la reforma decimos que está bueno que en esta administración no se vote», aseguró el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala.

Este jueves 23 se desarrollará un paro general convocado por el Pit-Cnt contra el proyecto de reforma jubilatoria que impulsa el gobierno y que está en su recta final en el Parlamento. En algunos casos, el paro será de 24 horas, aunque algunos sindicatos adhieren a la medida sin paralizar sus actividades.

«Nos vamos a concentrar en la explanada de la Universidad de la República y marcharemos hasta el Palacio Legislativo donde se va a desplegar una gran movilización contra la reforma del Poder Ejecutivo», dijo este miércoles en rueda de prensa el presidente del Pit-Cnt, Marceo Abdala.

En ese sentido, reiteró que la reforma «eleva la edad de jubilarse», «eleva al barrer los años de trabajo» y para la población trabajadora genera «menos derechos y menos jubilación».

«Este proyecto implica un retroceso, mantiene una perspectiva para los sectores mayoritarios de la población en donde vamos perdiendo cada vez más derechos», agregó.

Abdala indicó que el paro inicia a las 9 de la mañana de este jueves y cada gremio pone su horario de finalización. «Todo está pensado en promover una enorme movilización porque percibimos que la mayoría de la población no comparte la reforma», manifestó.

A su vez, remarcó que «más allá de los debates» observan «dificultades» en la propia coalición de gobierno. «Es necesaria una reforma pero de otro tipo, que sea con negociación y diálogo social», expresó y afirmó: «Además de criticar la reforma decimos que está bueno que en esta administración no se vote».

Para Abdala no hay que votar este proyecto «a las apuradas» en esta administración. «Démonos el tiempo para pensar una reforma sustentable desde el punto de vista económico, social y ambiental, para eso se requiere una discusión muy informada», apuntó.

Por otra parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo la semana anterior que tienen que «impedir que el Frente Amplio gane (en las próximas elecciones) porque si no Abdala va a ser ministro de Trabajo y Fernando Pereira canciller». Al respecto, el presidente del Pit-Cnt dijo que «el senador suplente debe estar un poco nervioso».

«Yo estoy en el movimiento sindical y el movimiento sindical no es candidato a la elección. Me parece que eso es una manera de poner la discusión en un zócalo que nosotros no entramos, esas charamuscas porque son de un talante muy chiquito», subrayó. / Fuente: Telemundo