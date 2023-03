«Me estaba enfermando», reconoce.

Mauricio vive en Argentina, tiene 102 años y afirma que desde que se divorció de su segunda esposa se siente mucho mejor. Cuando se separó, a los 99, se convirtió en uno de los hombres más longevos del mundo en hacerlo.

En diálogo con Nosotros a la mañana, el argentino contó que durante la última etapa de su segunda relación se sentía agobiado. «Antes de divorciarme me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día«, dijo durante la entrevista en el programa televisivo.

Pero cuando él y su anterior pareja decidieron divorciarse, todo fue para mejor: «A los dos o tres meses, se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce».

Sobre las claves para vivir tantos años, Mauricio consideró que el amor es muy importante y, sobre todo, “no tener odios”.

«Se puede vivir muchos años, teniendo mucho amor a toda la gente. La mejor receta me la enseñó un poeta que dijo ‘cultivo una rosa blanca, en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca’. Esa es mi guía para vivir muchos años”, contó el anciano.

Mauricio ejercita su memoria gracias a la lectura, a pesar de que los ojos ya le están “fallando un poco”. “Me ayuda la técnica moderna con los celulares que uno puede agrandar la letra o acercarla, o la computadora que uno la tiene más cerca que el televisor”, cerró.

¿Récord Guinness?

Que, como se asegura en Nosotros a la mañana. Mauricio haya logrado entrar al Libro Guinness de los Récords por ser el hombre más longevo en divorciarse acarrea algunas discusiones.

Si uno busca en el sitio web oficial de la organización quién es el divorciado más longevo aparecerá el inglés Harry Bidwell, quien se habría separado cuando tenía 101 en East Sussex, Reino Unido, el 21 de noviembre de 1980.

Si bien figura el nombre de Bidwell, la solicitudes para nuevos récords de persona más longeva en divorciarse se encuentra cerrada. Esto no sucede en otras categorías.

La pareja más longeva en separarse (otro récord), sin embargo, tiene a los estadounidenses Ida y Simon como protagonistas. Ellos se divorciaron el 2 de febrero de 1984, cuando él tenía 97 y ella 91.