El oficialismo espera aprobarlo en comisión y la iniciativa tendría que volver a discutirse en el Senado.

Un proyecto de ley de reparación económica a víctimas de la guerrilla propone pagar hasta US$ 150.000, informó El Observador con el diputado colorado Ope Pasquet. Este texto modifica una iniciativa presentada tiempo atrás por legisladores de Cabildo Abierto.

En diciembre de 2022 el Senado -con votos de la coalición- había aprobado el proyecto de ley de «reparación económica a víctimas de actos delictivos de bandas con orientación ideológica cometidos entre 1962 y 1976». Sin embargo, dicho texto recibió críticas de distintas organizaciones sociales por «ambigüedades» en su redacción.

En este caso, el proyecto impulsado por Pasquet contempla el mismo período que Cabildo Abierto desde el 1º de enero de 1962 al 31 de diciembre de 1976, pero pone cifras a las reparaciones: «A los causahabientes de quienes perdieron la vida US$ 150.000; a quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial para el trabajo o sus causahabientes US$ 100.000; a quien fueron privados de su libertad por más de 72 horas, o sus causahabientes, US$ 50.000».

Según informó El Observador, el diputado presentó el proyecto a su par cabildante Carlos Testa y al nacionalista Rodrigo Goñi. El oficialismo espera aprobarlo en comisión y la iniciativa tendría que volver a discutirse en el Senado.

El texto indica que la indemnización a víctimas que ya fallecieron «será abonada a sus hijos» y «a su cónyuge o concubino con 10 años de convivencia por lo menos, repartiéndose por partes iguales entre todos ellos». En ese sentido, agregó que «a falta de los anteriores se abonará a los padres legítimos, naturales o adoptantes, repartiéndose por partes iguales entre ellos, y a falta de los padres se abonará a los hermanos legítimos o naturales, del mismo modo».

El proyecto contiene además la creación de una Comisión Especial integrada por cinco miembros. «Dependerá del Ministerio de Educación y Cultura y será presidida por un delegado de dicho Ministerio. Se integrará además con un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, un delegado del Ministerio del Interior y dos integrantes de las organizaciones más representativas de los beneficiarios de la presente ley, designados por el Poder Ejecutivo», añadió. Para otorgar las reparaciones que se soliciten, se requerirán cuatro votos conformes por lo menos.

El senador cabildante Guido Manini Ríos insistió en su momento en la necesidad de una «reparación histórica» para las familias de las víctimas «de las organizaciones armadas que asolaron el país en la década de 1960 y 1970», en referencia a, entre otros, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN – T).