El jefe de Policía, Atilio Rodríguez, dijo este viernes que el factor sorpresa no es uno de los aspectos fundamentales de los operativos de alto impacto y que anunciar que se van a llevar a cabo no conspira contra los objetivos buscados.

El primero de ellos se realizó el pasado miércoles, tras los episodios de homicidio y violencia que se han registrado en algunas zonas de la ciudad. Sin embargo, una de las mayores críticas de la población ha sido, precisamente, el anuncio realizado por las autoridades antes de que se desplegara.

«Que se diga previamente o no, no cambia la historia. Lo que no podemos decir es a qué lugar vamos a ir, pero no que se va hacer. El factor sorpresa no es fundamental porque se despliegan patrulleros, vehículos ploteados, personal en cantidades desacostumbradas. La sorpresa puede durar 3 minutos. Lo que se buscan son otras cosas que, evidentemente, no se pueden comentar y que se realizan por fuera de las zonas delimitadas», explicó.

«Hay otro tipo de trabajos que incluyen estos operativos que no se dan a conocer ni a la prensa y por ende a la población en general», remarcó.

Rodríguez señaló, en ese marco, que son operativos que «apuntan más que nada a la prevención. La gente espera que haya grandes cantidades de incautación de drogas, detenidos, allanamientos, y no es eso lo que se busca aunque, naturalmente, si se dan las condiciones se procede», aclaró.

El operativo del pasado miércoles arrojó como resultado la incautación de dos vehículos que estaban requeridos. Por lo explicado anteriormente, el jefe dijo que tales acciones «no pueden medirse en base a lo que se logró».