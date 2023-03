El jefe de Policía, Atilio Rodríguez, dijo este viernes que ni en Policía ni en Fiscalía hay denuncia alguna con respecto a un presunto caso de jóvenes hallados maniatados en montes cercanos al río San José, al final de la Avenida Italia de San José de Mayo.

Desde hace varias semanas el tema está instalado en la capital maragata y es asunto de conversación frecuente. Las versiones señalan incluso que uno de ellos tenía la boca cosida y que el restante falleció.

PUBLICIDAD

«En principio no hay ninguna denuncia formal ni anónima, ni en Fiscalía, que permita estar investigando un hecho de esa magnitud. No tenemos conocimiento, la Fiscalía no nos ha pedido ninguna actuación al respecto. No hay denuncias de personas o de familiares que digan que aconteció eso. Hemos oído el comentario pero no tenemos ningún indicio para comenzar una investigación», comentó Rodríguez.

PUBLICIDAD

El jefe admitió que la Fiscalía podría analizar actuar de oficio. «Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que sí llama la atención es que un hecho de tal relevancia no sea denunciado en forma anónima por alguien y que quede solo en comentarios. Hay un montón de vías anónimas, sin dar nombres, barrio, nada, para dar cuenta de que pasó algo así», indicó.

El titular de la Policía de San José dijo que tampoco se recibieron notificaciones desde centros asistenciales que pudieran haber atendido a estos jóvenes. «La parte de Salud siempre está en contacto con nosotros y cuando llega alguien con alguna lesión que pueda estar vinculada a un delito nos dan aviso. Pueden haber sido asistidos en otro lugar, o en forma particular, pero no tenemos información. Para nosotros, la simple denuncia de que algo así puede haber pasado ya nos permite trabajar y dar cuenta a Fiscalía«, concluyó.