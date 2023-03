El joven de 26 años sufrió una lesión en la médula espinal.

Una fiesta de casamiento en Maldonado terminó con un grave accidente en el que un joven de 26 años que se tiró en la piscina de la chacra para eventos, se golpeó la cabeza y sufrió una severa lesión medular.

El hecho ocurrió el pasado sábado en una chacra de alquiler para fiestas y eventos ubicada en Punta Ballena próximo a las 05:00 horas, cuando algunos de los invitados decidieron tirarse a la piscina y, entre ellos, el joven de 26 años de edad, quien no se percató de la profundidad de la piscina desde el lugar donde decidió tirarse y al caer se golpeó la cabeza contra el fondo de la pileta.

Según consignó Semanario La Prensa, los amigos del joven ingresaron a la piscina cuando se dieron cuenta que el joven no salía del agua y lo rescataron a tiempo de que no se ahogue, pero el accidentado no se podía mover por sus propios medios y presentaba una herida cortante en la cabeza.

A raíz de sus imposibilidades motoras se presume haya sufrido una lesión en la médula espinal que lo podría dejar tetrapléjico o parapléjico, según el consignado medio.

Una unidad de emergencia móvil asistió a la víctima en el lugar y lo trasladó con respiración asistida al hospital de Maldonado, desde donde posteriormente fue derivado al Hospital de Clínicas.