Algo más de 1000 dólares, alrededor de 41 mil pesos, fue lo recaudado en el ‘Vivo Solidario’ llevado a cabo este domingo en favor de la comediante y humorista Fabiana Bogarín.

La actividad se desarrolló en el salón comunal de la cooperativa COVIBAL y pudo seguirse a través de la cuenta de Facebook de Analía Villero, integrante del colectivo Puentes de Esperanza.

«Fabiana feliz» dijo Villero a San José Ahora al dar cuenta del monto obtenido, que le será entregado a Bogarín para poder hacer frente a los gastos que le implica el cuadro oncológico que atraviesa en este momento.

«Gran día el de ayer, con mucha gente que trabajó frente de la cámara y más detrás de la cámara. Con ella, Fabiana de testigo de nuestro trabajo. La confianza de todos ustedes no se paga con nada y lo valoramos y agradecemos. Se recaudo un poco más de 1000 dólares y eso nos gratifica. Jornada, larga, cansados, el antes, el vivo y el después pero vale la pena. Apoyamos la cabeza en la almohada felices y en paz» escribió Villero en su cuenta de Facebook.