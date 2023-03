Sin mencionar nombres, la militante aludió a presuntos hechos de su pasado, cuando “un tipo de 40 y pico” la habría manoseado y abusado.

En las últimas horas, Romina Celeste Papasso Oliver hizo explosivas declaraciones en redes sociales.

La militante nacionalista hizo un anuncio preliminar durante la tarde del domingo, cuando adelantó en Twitter que se disponía a publicar un video con el fin de “hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años, el mismo tipo que salió contra mi persona porque sabe muy bien quién soy”.

PUBLICIDAD

“Cuando yo tenía solo 13 años me levantaba del Parque Batlle y me llevaba al motel, le gustan los niños. ¡¡NO ES FÁCIL!!”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En un video voy hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años, el mismo tipo que salió contra mi persona porque sabe muy bien quien soy. Cuando yo tenía sólo 13 años me levantaba del parque batlle y me llevaba al motel, le gustan los niños. NO ES FÁCIL!! — ʀᴏᴍɪɴᴀ ᴄᴇʟᴇꜱᴛᴇ 2⃣ 4⃣ 2⃣ 4⃣ (@romina_uy) March 26, 2023

Poco más tarde, la joven cumplió con lo anunciado y publicó un video en su canal de YouTube en el que abundó en lo antedicho.

En el clip, la militante comenzó por hacer referencia a los hechos que protagonizó durante la reciente visita del presidente brasileño Lula da Silva, acciones por las que fue detenida y posteriormente condenada por un delito de atentado agravado.

Luego, criticó a personalidades del Partido Nacional que —debido a esos mismos incidentes— procuraron desmarcarse de su figura y manifestar que ella no era integrante de la fuerza política.

“Gente del Partido Nacional salió a decirme que yo no era parte del partido que hace 20 años que soy parte, ¿no? Que yo no era parte del PN”, lamentó.

Luego, y sin mencionar nombres, apuntó contra una de esas figuras de filas nacionalistas.

“Tengo un pasado justamente con una de esas personas que salió a decir que yo no era parte del partido, y me parece que hay como un rencor o un miedo de que yo me haga una figura dentro del PN, porque sabía quién era”, expresó.

“Después de tantos años de tenerlo guardado, les digo la verdad, no pensaba hablar de esto, porque son cosas que te guardás para toda la vida, lo querés olvidar, realmente, y más cuando tenés 13 años. Te sentís vulnerada, te sentís… a esa edad que un tipo de cuarenta y pico de años te venga a toquetear, te venga a pagar, te venga a parar en la calle, te pida el teléfono y todo, es como todo raro, todo muy raro”, relató en referencia a experiencias que habría vivido cuando era menor de edad.

“Ese tipo es parte de mi partido. Y salió a decir que yo no era parte del Partido Nacional. Lamentablemente, yo no lo iba a decir, porque me lo iba a guardar para toda la vida, porque es una persona que está en mi partido”, añadió.

“Cuando hay una persona que, cuando yo tenía 13 años, me seguía por la calle, me pidió el teléfono, me pagó, y me veía seguido, y después todavía agarra y sale a decir que yo no era parte del PN, porque sabe bien quién soy, eso me parece injusto. Y quiero que ustedes se encarguen de sacarlo y de saber quién es”, pidió la militante.

En el mismo video, sostuvo que el antecedente penal con el que carga por el episodio mencionado al comienzo de estas líneas le ha dificultado el acceso al mercado laboral.

“A mí me mataron en vida, me destruyeron en vida”, lamentó, y aseguró que seguirá batallando desde la militancia.

“Voy a seguir luchando por lo que creo que está bien, y no es en contra de nadie”, expresó, e incluso dejó abierta la puerta a posibles colaboraciones con gente de fuera del Partido Nacional: “Voy a cambiar la manera de hacer política, y como veo que dentro del partido hay gente que no sirve, podemos rescatar gente de otro partido que capaz que no sea mala y quiera hacer cosas buenas para el país”, propuso.

“Yo no voy a ir más contra otro partido político, y sí voy a decir lo que creo que está bien y lo que creo que está mal, como siempre lo he dicho”, aseveró. / Fuente: Montevideo Portal