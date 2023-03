Mirá el video.

Las imágenes y relatos paranormales cada vez son más vistas en las redes, esta vez, una usuaria de TikTok se grabó paseando por los bosques de Bariloche y al postearlo notó una extraña presencia pasar por detrás de ella.

Jimena Jota, hace más de 5 años vive en Bariloche y nunca vivió una experiencia semejante a la de este video. “Grabando en la montaña cuando de repente… ¿Alguien más lo vio?”, escribió en el video, donde se la ve haciendo su recorrido por la montaña y raro espectro pasa detrás de ella.

PUBLICIDAD

El posteo se volvió viral muy rápido y alcanzó más de 6 millones de visualizaciones, en los comentarios del video se notaba a sus seguidores sorprendidos con la aparición de lo que ellos nombraron fantasma.

Al ver que su video generó dudas en muchos de los usuarios de la red social, Jimena grabó otro donde da más detalles de su recorrido y de lo que le sucedió. “Apareció una persona de otra frecuencia, de otra dimensión. Elijo creer. No me asustó, no me causó miedo, no lo vi, no tenía idea”, contó.

“Esa sombra roja pasa en otra dirección a la que yo voy caminando. Es muy loco. Yo no tenía ni idea de lo que pasaba, yo veía el celular desconcertada porque venía bajando, y ya estaba cansada”, aclaró en base a su primer video.

La protagonista del video le explicó a sus seguidores que no es normal ver muchas personas caminando en esa dirección, ya que hay un precipicio. Además, eligió recomendarles ese bosque ya que ella lo considera “mágico”.

Las repercusiones de su video

Si bien en los comentarios muchos pensaron que la figura podría ser una persona normal caminando, otros eligen creer en los espíritus y ver a los bosques como “lugares sagrados”. “Puede ser un guardián, un alma en pena que se aferró ahí o un nagual del bosque. Ellos son protectores”, le dijo una joven en los comentarios.

PUBLICIDAD

Sus seguidores también la aconsejaron diciendo: “Antes de entrar pidan permiso y expliquen que solo vana a explorar y disfrutar del bosque”, a lo que ella aseguró que ya cuenta con ese hábito.