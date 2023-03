El nuevo director departamental de Salud de San José asumiría en el mes de mayo, según supo San José Ahora de fuentes vinculadas al Ministerio de Salud Pública.

Si bien no se descarta que pueda hacerlo antes, algunos «detalles» que aún restan ajustar, extenderían por algunas semanas más su incorporación al cargo.

PUBLICIDAD

Las mismas fuentes confirmaron que el nombre que se maneja, como fuera adelantado, es el del cirujano Dr. Aníbal Vázquez, actual referente del block quirúrgico del Hospital San José y que también cumple funciones en la Asociación Médica. «Está en un 99%» confiaron a este portal.

PUBLICIDAD

Vázquez tiene el aval del ex director Dr. Juan Atilio y del ex ministro de Salud, Dr. Daniel Salinas; no obstante ello será la nueva titular de la cartera sanitaria, Dra. Karina Rando, la que resuelva el asunto.

Actualmente y en forma interina, la Dirección Departamental está a cargo de la Dra. Alejandra Torres.