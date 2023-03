La Dirección de Políticas Sociales de la Intendencia iniciará una investigación con el objetivo de esclarecer la situación de una olla popular que funciona en Ciudad del Plata y que en las últimas horas fue objeto de una denuncia por parte de algunos de sus beneficiarios.

En una carta que hicieron pública, «un grupo 5 madres jefas de hogar» señalaron que se trata de la olla ubicada en calle Treinta y Tres entre Tacuarembó y Rocha de esa localidad y que, según su responsable, atiende a unas 200 personas.

Las madres aseguran que eso «no es así» y que quienes asisten a la misma «tan solo 33 familias» y afirman que «desde diciembre de 2022 la señora no está cocinando».

Del mismo modo, indican que «muy pocas veces entregó una canasta únicamente de papa, zanahoria y 1 K de arroz» a pesar de «que se siguen recibiendo los insumos». Por otra parte, señalan que «pedía dinero para el gas y la leña, dinero que después no podía utilizar para cocinar porque siempre tenía una excusa».

Según las madres, en alguna ocasión dijo que «no podía cocinar porque no tenía garrafa, siendo que el pasado 2022 tuvo dos garrafas donadas, una de ellas por el Municipio de Ciudad del Plata».

Tras señalar que, a su entender, «falta control de la Intendencia» se preguntan por qué «sigue recibiendo los insumos que sin para la gente y no entrega (…) ¿No hay un control?».

Finalmente, señalan que algunas de las madres «no queremos figurar en esta carta por miedo a represalias» y remarcan que su intención es «que se investigue» o «cierre la olla».

Además de hacerse pública, la nota fue ingresada formalmente al Municipio de Ciudad del Plata el pasado 28 de marzo, para que tome cartas en el asunto, por intermedio de la edila (s) Delia Rodríguez del Frente Amplio.

ATAQUE. Graciela Pereyra, la responsable de la olla, aseguró a San José Ahora que detrás de esa denuncia existe «una estrategia política para ensuciarme», a la vez que envió un par de audios en los que se puede identificar la voz del concejal Richard Mariani del Frente Amplio dialogando con una de las autoras de la carta, que no firmó por el temor ante señalado.

Para Pereyra, esos audios dejan en evidencia que su intención es generar una situación que termine favoreciendo la «olla política» a la que Mariani está vinculado.

«Están como locos en la Intendencia pero claro, todavía la denuncia no la presentamos, la vamos a presentar el lunes (fue presentada el martes 28), la compañera edila (en alusión a Rodríguez) la va a firmar, así le damos guasca en la prensa. Parece que están como locos para ver quién cocina si cierra la olla, porque no la pueden cerrar si no hay una denuncia formal y si no hay alguien que cocine. Capaz que hay que preparar a los comensales y decirles ‘bueno, mirá, hay una olla que la da A, que los absorba A., pero tienen que traerle todos los insumos que le daban a la otra olla. Vos dejá que corra todo» dice el concejal.

INVESTIGACIÓN. En este marco, San José Ahora supo que la directora de Políticas Sociales de la ISJ, Carolina Hornes -de licencia en estos días- visitó la olla tras la denuncia pública formulada por las madres a través de la carta. Lo hizo junto a asistentes sociales.

En la oportunidad, Hornes indicó que se pondrá en marcha una investigación a los efectos de esclarecer la situación.