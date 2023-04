Se conmemora este domingo en el Día Internacional de Concientización sobre los Trastornos del Espectro Autista (TEA).

En San José, desde el pasado viernes, la Asociación Maragata de Padres de Autistas (AMPAU) puso en marcha actividades alusivas a la jornada.

Ese día, en Plaza Independencia, y con la participación de niños de varias escuelas de la ciudad, brindó un concierto el grupo Villazul, liderado por Fabián Marquisio, padre de un chico con autista y que encontró en la música la forma de introducirle las habilidades para la vida.

Su método ha sido incorporado por distintos centros de atención y, en ese marco, Villazul realiza presentaciones en todo el país.

Desde su experiencia Marquisio dijo que si bien el Uruguay «ha avanzado» y la inclusión de las personas con autismo «claramente es mucho mayor que hasta hace algunos años», siguen siendo necesarias normas que permitan seguir avanzando en tal sentido.

«Por ejemplo, una cosa que hace falta es educación. Educación para los que educan. Muchas de las cosas que pasan en las escuelas es porque los institutos no están preparados, porque los directores y maestros no están preparados. Incluir no es solamente poner al chico ahí y nada más. El centro educativo tiene que adaptarse, los programas tienen que adaptarse», consideró.

Por otra parte, Marquisio opinó que también hacen falta políticas que permitan atender a los autistas adultos. «El autismo es una cosa que vemos como que es de los niños y jóvenes, pero ¿qué pasa con aquella persona con autismo que tiene 80 años? ¿Qué pasa con los de 30, 40…? Que hay. Por ahí no los vemos porque no son muchos casos, pero hay. Para ellos harían falta políticas de inclusión laboral, de vivienda… Una de la grandes preguntas que se hacen los padres es ‘¿qué va a ser de él cuando no estemos?’ Ese es otro aspecto sobre el que me parece que hay que seguir trabajando», concluyó.

En este sentido, la Asociación presentó tiempo atrás un proyecto ante el Banco de Previsión Social (BPS) con el objetivo de ampliar el rango de edades que atiende.

Para este domingo, la institución prevé la realización de una volanteada y actividad informativa a la población desde las 16:30 horas en el Parque Rodó.