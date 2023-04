La última edición de la Fiesta Nacional del Mate tuvo un costo de 237 mil dólares.

Así se desprende de un informe publicado este domingo por el diario El País, en el que se comparan distintos eventos que se realizan en Uruguay, a raíz de la polémica suscitada por el Festival Acá Estamos organizado por la Intendencia de Montevideo y el monto que implicó la contratación de la cantante Lali Espósito.

Allí pude observarse que la Semana de la Cerveza de Paysandú es el evento «más caro», con U$S 1.500.000.

La tradicional actividad sanducera es seguida por el Carnaval de Montevideo que, sumando carnaval mayor, murga joven y todas la instancias que implica la fiesta de Momo capitalina, implicó una inversión de U$S 1.250.951. El tercer lugar lo tiene la Fiesta de la Patria Gaucha de Tacuarembó, para la que se destinaron U$S 1.000.000.

Como contrapartida, la Fiesta del Mate de San José -cuya última edición se realizo en noviembre- está dentro de los cuatro eventos «más baratos».

Las actividades organizadas por la Intendencia de Salto para esta Semana de Turismo se ubican como las más económicas, con U$S 37.500. Un escalón más arriba está «Solo Rock» de Maldonado con U$S 45.000. Lo sigue otro evento fernandino, «Zona Joven» que insumió una inversión de U$S 169.000.

Tras él, aparece la Fiesta del Mate, con U$S 237.500. Realizada en noviembre de 2022, el informe señala que asistieron unas 25 mil personas por día.