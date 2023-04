Buscaron apoyo jurídico para denunciar al senador del Partido Nacional.

La Diaria informó que algunos recurrieron al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho; la madre de uno de ellos radicó la denuncia policial por el caso de su hijo, que ahora tiene 16 años y dijo haber sido abusado a los 14 años.

El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés fue acusado públicamente por la militante de su partido Romina Celeste Papasso de haberla abusado y explotado sexualmente cuando tenía 13 años, y divulgó chats y fotos de otros supuestos casos de explotación sexual de menores. La Fiscalía resolvió investigarlo de oficio por un presunto caso de retribución a menores para realizar actos sexuales. La Dirección de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) definió asignar el caso a la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género de 6º turno, a cargo de la fiscal Alicia Ghione.

Ni bien se hizo público el caso, Penadés realizó una conferencia de prensa en la que “negó rotundamente las conductas delictivas” de las que fue acusado. El senador puede ser investigado por varios delitos, entre ellos: ​a​buso sexual, contribución a la explotación sexual de menores, corrupción de adolescentes y retribución a menores de edad a cambio de actos sexuales.​

La denuncia pública que presentó Papasso fue por presuntos hechos que ocurrieron hace 17 años. ​En este sentido, la prescripción de los presuntos delitos por los que podría ser investigado Penadés es de 15 años. Si bien los delitos ocurrieron hace 17 años, cuando la mujer que hizo la denuncia pública tenía 13 años, la Ley 19.580 afirma al respecto, en su artículo 78, que en los delitos de abuso sexual en todas sus formas y en la corrupción de menores “la prescripción de la acción penal se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad”. Si se toma en cuenta esta legislación, siendo que la denunciante cumplió 18 años en 2011, algunos de los delitos no estarían prescriptos hasta el año 2026.

​También se toma en cuenta para la prescripción si el delito continuó en el tiempo con la misma víctima -lo que fue descartado por quien hizo la denuncia pública- o si se mantuvo esta conducta delictiva con otras víctimas adolescentes.

Ni bien Papasso hizo pública su situación, informó que recibió varios mensajes de otras personas que le manifestaron haber sido abusadas y explotadas por Penadés cuando eran adolescentes. En todos los casos afirmaron que habían características compartidas: eran captados en la calle o por un intermediario, se encontraban con el senador y realizaban actos sexuales a cambio de dinero siendo menores de edad. Algunas de estas historias las compartió en sus redes sociales, asegurando que tenía registros fotográficos y fílmicos de los hechos, los que también subió a Twitter. En una de las imágenes que se transmitieron se observa a quien parecer ser Penadés abrochándose los pantalones y en el reflejo de un espejo en lo que luce como una habitación de un hotel de alta rotatividad a una persona que por su complexión física parece ser joven.

La mujer señaló como intermediario a un militante del Partido Nacional, cuyo nombre y foto divulgó, que es profesor de historia y que ingresó como docente al Liceo Militar en marzo de 2022, según una resolución a la que accedió la diaria.

En el programa Santo y seña este domingo se informó acerca de varios de estos casos. También se informó sobre la radicación de una denuncia policial realizada por la madre de una de las víctimas y que otros jóvenes recurrieron al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para asesorarse.

En el programa se compartieron fragmentos de una entrevista que realizó el periodista Ignacio Álvarez en su programa de radio La pecera, donde Papasso explicitó algunas cuestiones asociadas a los encuentros que dijo haber mantenido con el senador del Partido Nacional cuando tenía 13 años, en lo que señaló que “fue violento”. Sobre las imágenes y videos que compartió, indicó que es una herramienta a la que los adolescentes en situación de explotación sexual suelen recurrir por miedo a que no reciban el pago acordado u otras situaciones que impliquen algún otro tipo de violencia.

​En Santo y seña indicaron que uno de los denunciantes es un joven de 19 años, cuyo nombre de pila se divulgó, que señaló que es homosexual y milita en el Partido Nacional, que acercó su testimonio a partir de conocer la divulgación del caso y recopilar información de otras personas que pasaron por esta situación de explotación. En el programa compartieron un fragmento del audio del joven: “Yo tengo amigos en mi círculo, en mi entorno, que son menores de edad y que han estado con este tipo a cambio de dinero. Incluso, después de lo que pasó, nosotros habíamos hablado porque este tipo en una oportunidad no le había pagado a un menor lo que habían acordado, y ellos cuando están con adultos guardan fotos y demás; si bien es consentido y eso, a veces hay diferencias. Y un amigo me contó de él, y otro también, y vimos que este tipo salía con muchos menores y que era una persona pública”.

“Uno de los gurises dijo que lo había reconocido de la tele. Como era bastante común que saliera todo el tiempo, estamos hablando del año pasado, del anterior, no es algo así como lo tuyo, que fue hace tiempo. Yo te voy a pasar ahora pruebas, fotos, capturas, fechas, horarios, lugares, ubicaciones donde el tipo estuvo, incluso algunos menores le sacaban fotos de forma disimulada dentro del hotel y eso. Hay registros de todo. Si se le piden las cámaras al hotel, saben el auto incluso que llevaba a los menores. En alguna oportunidad los citó al Palacio Legislativo, y del Palacio los llevaba al hotel, y luego los dejaba en su domicilio. Pasa que es todo muy reciente. Entonces vamos a ir pasando y recolectando de a poco, ya les pedí a los que tienen. No es algo que es de ahora. El loco tres o cuatro menores se lleva a un hotel y les da plata a cambio de sexo. Menores de 13 a 16 años. Es un pervertido. Todos los gurises siempre guardan y todos comentan que los conecta un tipo que es de la lista [71] que es el que los selecciona y concreta los encuentros, y después el senador los pasa a buscar”. Según señalaron en el programa, esta persona está dispuesta a declarar ante la Justicia.

También compartieron un testimonio de un adolescente que actualmente tiene 16 años: “Nos vimos dos veces. Una en una casa y una en un hotel cuando tenía 14 años. Me dijo que lo planeado era sólo verme y tocarse mientras me miraba. Pero me tocó mis partes íntimas y fue violento”. Incluso, relató que “le pegó un cachetazo”. Consultado sobre por qué no denunció el hecho, respondió que no lo hizo porque “su madre no sabía que él hacía esto”, en relación a la situación de explotación sexual en la que estaba. Si bien el adolescente aceptó una entrevista, y justificó que era porque “no quería que les siga pasando a otros chiquilines”, finalmente la entrevista no se hizo porque, según afirmaron en Santo y seña, el adolescente resolvió hablar con la madre, y en el programa señalaron que a partir de esta charla el viernes pasado se presentaron el adolescente y su madre ante la Policía para radicar la denuncia.

En Santo y seña compartieron un audio en el que la madre del adolescente explica por qué resolvió radicar la denuncia policial, para que se dé cuenta a la Fiscalía del caso que atravesó su hijo: “Me enteré de esto hoy. Y yo soy una persona que piensa diferente. Estas situaciones hay que denunciarlas ante la Justicia, no para andar haciendo un circo mediático. Yo no hablo con nadie respecto al tema, y eso que veo de la prensa me parece que no se maneja así. Que la Justicia se encargue ahora de investigar. Lo que corresponde es que ella [Papasso] se asesore con abogados, como hicimos nosotros, simplemente eso, y que denuncie. Así no es solamente nuestra denuncia. Y, más te digo, seguramente salga más gente, porque nosotros estuvimos investigando desde que me enteré de esto y no paro de sorprenderme con cada cosa que escucho. Es un disparate, es increíble”.

Por otra parte, Santo y seña también compartió un testimonio de un hombre, que actualmente es adulto, que relató que “en esa época yo estaba inmerso en una realidad diferente y trabajaba de taxi boy. Uno de mis clientes era este señor, y lo fue por un tiempo”. Según indicó, cuando era adolescente tenía uso problemático de drogas y por eso recurría a la explotación sexual, para obtener dinero para financiar el consumo. En su testimonio, dijo que “la mayoría de los que estábamos ahí éramos menores cuando empezamos”. “Yo empecé en el 2000, y cumplí 18 en 2003. Ponele que fue en 2001 y 2002 [que dijo haber sido explotado por Penadés], o sea que todavía era menor: [tenía] 16 para 17 y 17 para 18”. El hombre dijo que “en ese momento uno no se ponía en la cabeza que estaba haciendo algo malo. Tampoco lo voy a escudar con que no sabía que éramos menores. En algunos no se notaba, pero en otros te dabas cuenta a simple vista”. “Con impunidad, se cagó en que tocó a pibes que no estaban en su pleno consentimiento de cabeza, que lo único que hacían era drogarse. Y él se aprovechó de eso. Como él, todos los demás, siendo o no famosos”, sentenció.

Por otra parte, según informó Santo y seña y confirmó la diaria, al menos dos jóvenes se comunicaron con el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para pedir asesoramiento y defensoría en caso de realizar una denuncia contra Penadés, porque dicen haber sido víctimas del senador. / Fuente: La Diaria / Foto: Ricardo Antunez