Tras la reunión llevada a cabo este lunes en Ciudad del Plata, el CECOED San José emitió una serie de recomendaciones a la población a raíz de la detección de dos casos de gripe aviar en la zona de Penino.

En tal sentido, y en un comunicado dado a conocer a última hora de la pasada jornada, el organismo recomendó «restringir el acceso con vehículos al área protegida y evitar la circulación de personas y mascotas, para no alterar a los animales de la reserva y propagar el virus a otras zonas».

El CECOED recordó que se trata de una enfermedad «de alto contagio sobre todo en aves, y de baja transmisión a los humanos». No obstante ello, señalo que «si usted encuentra una ave muerta o enferma, no se acerque, no trate de rescatarla, no trasladarla, ni la manipule».

Por el contrario solicita notificar «de inmediato a las autoridades en caso de presencia de aves muertas o con sintomatología nerviosa, digestiva o respiratoria mediante llamado o Whatsapp al 092494598, o al correo avesnotificaciones@mgap.gub.uy, denuncias.dinabise@ambiente.gub.uy o al teléfono del Municipio (de Ciudad del Plata), 2347-4339″.

Paralelamente exhortó «a productores y veterinarios de libre ejercicio y población en general a estar alertas y denunciar frente a la constatación de casos sospechosos».

Por último, el CECOED subrayó que «el consumo de huevos y carne aviar NO afecta la salud humana».