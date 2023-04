Sus modelos lucen casco y mameluco de obra, conducen maquinas, portan palas, van con termo y mate o dejan ver sus rostros, cansados en algunos casos, maquillados solo con una sonrisa.

Natalia Jazmin Mónica Paola María

Años atrás Jacquelina Tinto fue propietaria de la Parrillada Don Pepe, uno de los comercios más emblemáticos y recordados de San José de Mayo que funcionó en un local ubicado sobre Ruta 3, frente al Parque Rodó. Fue emprendedora, se vinculó a la política y desde siempre ha estado cercana a muchas causas sociales. Si bien es oriunda de la ciudad de Libertad, algo que la enorgullece y resalta cada vez que tiene la oportunidad, desde hace varias décadas esta hincha de Juventud Unida está radicada en la capital josefina, más concretamente en la Av. Manuel D. Rodríguez, a pocas cuadras de donde otrora tenía la parrillada.

En la actualidad “la gringa”, como le dicen sus amigos, ha cambiado un poco su apariencia física en relación a aquella mujer incansable que hacía números en la caja, atendía a sus hijos y a clientes de renombre que daban cuenta de su visita estampando una dedicatoria y su firma en la pared, lo que no ha cambiado es su espíritu y las ansias de tener una sociedad más justa, que visibilice también a los comunes, a los de a pie, o mejor dicho “a las de a pie”.

No es una fotógrafa profesional y para lograr su objetivo no necesita equipos estrafalarios o grandes despliegues técnicos, le basta salir a hacer las compras como cualquier ama de casa y llevar su celular, sus modelos están ahí, caminando por la vereda como ella. Vienen y van. Pintan un muro con la causa feminista, “la Jacque” le toma una foto a la obra y la publica con la leyenda “Juntas y unidas somos más”; y como aparecen las mujeres de un colectivo aparece Natalia conduciendo una máquina; María, empleada doméstica descansando unos minutos entre trabajo y trabajo porque siendo jefa de hogar no le alcanza solo con un ingreso; Jazmín con termo y mate después de hacer ejercicios; Fany, laburante del Mercado Municipal y referente histórica del Club Tito Borjas o Paola, que “armada” con una pala y luciendo casco y mameluco “salió a conquistar el mundo”, cruzada que enorgullece a sus hijas que se lo hacen saber con mensajes: “muy luchadora te amamos” o “un ejemplo a seguir”.

Las reacciones de las protagonistas de sus publicaciones no tardan en llegar. Natalia le agradece “por siempre estar”. Paola destaca que se ande por las calles y se tome un tiempo para parar y tomar fotos a “las mujeres que salen a cumplir las ocho horas”. María enfatiza que “así nos toca la vida a muchas de nosotras” y Fany, emocionada, reconoce estar “super inflada ante tan lindas palabras de tod@s”, y agrega: “los abrazo infinito y bendigo siempre desde mi corazón”.

Jacquelina, una vecina cualquiera que entre mandado y mandado captura con la cámara de su celular escenas ahora cotidianas e impensadas años atrás, las comparte y visibiliza. Una acción pequeña y bienintencionada, como muchas de las que se realizan por ahí, que pasan desapercibidas y que, de multiplicarse, es probable nos hagan más grandes como comunidad.