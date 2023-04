El presidente de la Federación Rural del Uruguay, Martín Uría, reclamó a las autoridades competentes la implementación de «unidades de captura» para combatir el flagelo que significan los ataques de perros al ganado ovino.

En declaraciones a Radio Monte Carlo, Uría dijo que las acciones que tienen como fin promover la tenencia responsable de los canes, así como los planes de castración «van muy lentos».

«Desde el año pasado en la Federación Rural venimos insistiendo con la necesidad de que haya unidades de captura. Los humanos somos hijos del rigor: no hay ley que se cumpla si no hay castigo para quien no lo haga. Por eso pensamos que las unidades de captura tienen que estar», enfatizó.

Con respeto a la tenencia en particular, Uría sostuvo que «de nada sirve» exigir a quienes tienen sus perros en regla que cumplan con las normas vigentes «si a la vez andan 10 o 15 perros por la calle».

«La necesidad de que (las unidades de captura) existan, todos la sabemos. No sé cuál es el problema con eso», se preguntó.