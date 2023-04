«No existe la palabra miedo para mí», dijo antes de ingresar a Fiscalía.

Romina Celeste declaró este martes en la tarde en Fiscalía para ampliar su denuncia pública contra el senador Gustavo Penadés, a quien acusó de explotación sexual infantil. La militante nacionalista llegó acompañada de sus abogadas, que pertenecen al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR).

A la salida, la militante nacionalista habló muy probablemente en rueda de prensa, pero dejó en claro que no tiene miedo. «No existe la palabra miedo para mí, voy a ser siempre parte del Partido Nacional, a mí no me importa lo que digan. Soy blanca a muerte de toda la vida», manifestó.

La abogada de Romina, Soledad Suárez, dijo que están «muy conformes» con el trabajo. “Vinimos a aportar todo lo que tenía para informar a Romina, lo hizo con total claridad. Se respetaron sus derechos y”, expresó.

En ese sentido, agregó que ahora «hay que abordar» en la investigación. «El trabajo que se está haciendo es con la debida diligencia ajustada a derecho. Es importante que llegue el mensaje a otras posibles víctimas que existen, hay un equipo muy profesional en Fiscalía y se pueden acercar», manifestó la abogada.

«Exhortamos a que si tienen hechos que develar sepan que hay un equipo fiscal que está trabajando y que el consultorio está a las órdenes», subrayó.

Mientras se iban de la Fiscalía, Romina Celeste agregó que «hay mucho más» de lo que se cree. «Hay mucho más que no lo quieren decir. Estoy muy tranquila, a Penadés lo tienen que hacer renunciar», aseguró.

«Esto no es algo político, es algo que me pasó a mi cuando tenía 13 años, cuando no podía defenderme ni hacer nada», remarcó.

Previo a esta instancia, la militante publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el apuntó contra el parlamentario blanco, aunque sin mencionarlo directamente. «No tendrán miedo a las amenazas, están amenazando a las madres. Mientras tanto la lacra humana, sigue en el parlamento como un día más», escribió.

Romina Celeste narró en el programa Hacemos lo que Podemos que, en 2007 cuando tenía 13 años, Penadés le pagó a cambio de mantener relaciones sexuales. Detalló entonces que estaba caminando por el Parque Batlle cuando desde un auto gris el legislador le hizo señas para que subiera a su vehículo y juntos fueron a un motel donde se dio la situación de abuso.

Esa declaración llevó a que la Fiscalía iniciara una investigación de oficio , ya que la militante nacionalista no había realizado ninguna denuncia en sede policial ni en Fiscalía sobre este hecho.

Por su parte, el legislador nacionalista negó lo denunciado por Romina Celeste y cuestionó que por tener «determinada orientación sexual» se lo acuse de pederasta . En conferencia de prensa, el legislador aseguró que se encuentra una «entera disposición de la Justicia» para que allí sea donde «se aclaren» las «infamias» de las que está «siendo objeto».

A su vez, Penadés envió una carta a la vicepresidenta Beatriz Argimón en la que adelantó que no se ampararía en sus fueros en este caso. / Fuente: Telemundo / Foto: FocoUy

