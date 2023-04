Vecinos de Ciudad del Plata se reunirán este martes con el jefe de Policía, Atilio Rodríguez.

El encuentro se llevará a cabo a las 16 horas en calles Azteca e Inca, y será ante la «ola de hurtos y rapiñas» que se han registrado en las últimas semanas, de acuerdo a lo informado por el edil (s) Héctor Silvera (PN).

Silveira dijo que la intención es que los vecinos puedan trasladarle directamente al jerarca sus preocupaciones. Para el edil hacen falta «más cámaras y presencia policial». En ese sentido, indicó que se le señalarán a Rodríguez algunos puntos que, a su entender, requerirían de video vigilancia.

«Si bien se ha trabajado, las respuestas que han existido hasta el momento no han alcanzado. No han sido lo que la gente esperaba. El vecino quiere paz, tranquilidad, no tener temor de salir a la calle o a tomar el ómnibus», comentó.

Silveira dijo que tras el encuentro gestionarán una instancia similar con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, «porque hay cosas que las puede decidir el jefe pero hay otras que dependen del ministro» subrayó.