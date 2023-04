Tal como estaba previsto, vecinos de Ciudad del Plata se reunieron este miércoles a la tarde con el Comando de Jefatura de Policía, encabezado por su titular Com. Gral (R) Atilio Rodríguez.

El edil (s) Héctor Silvera (PN) uno de los propulsores el encuentro, dijo haber quedado conforme «a medias» con la instancia y criticó que la mayor parte de las respuestas a los planteos realizados fueran brindadas por un asesor del Ministerio del Interior que también participó. «No es policía», remarcó el edil.

En la oportunidad las partes intercambiaron en torno principalmente, a los hurtos y rapiñas que se han registrado en la zona en las últimas semanas y que los vecinos perciben que están creciendo.

En ese sentido, Silvera expresó su desacuerdo con que los delitos estén bajando en el departamento, como lo señalara el jefe la semana pasada y sostuvo que tal descenso es producto de que «el vecino ya no denuncia, como muchos dijeron acá. No se puede decir que está todo bien cuando hay vecinos que dicen que después de las ocho de la noche hay balaceras y que la Policía no anda. Es muy fácil venir de Montevideo y decir cuatro cosas», cuestionó.

No obstante ello, las partes acordaron trabajar sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en la localidad, para lo cual realizarán una recorrida en las próximas horas a los efectos de evaluar los puntos en los que podrían colocarse.

«Yo quedo conforme a medias. Por supuesto que conforme con el hecho de que las autoridades se hayan hecho presentes, pero hubiera preferido más participación del jefe y no delo asesor del ministro», subrayó Silvera.

Como contrapartida, el jefe de Policía de San José aseguró que «el índice delictivo respecto al año anterior es diferente» en esa zona del departamento y reivindicó los datos que dio a conocer la semana pasada.

«Escuchamos los planteamientos como corresponde (y) nos llevamos como deber para plantear a las autoridades la posibilidad de instalar cámaras. También sirvió para demostrar a los vecinos que Ciudad del Plata está un poco más tranquila» afirmó.

Por otra parte, y con respecto al hecho de que la población no denuncie, Rodríguez dijo que la Policía está en condiciones de dar «la firmeza suficiente» a los vecinos para que «puedan llamar al 911 (…) de forma totalmente anónima. Están dadas las garantías para eso», concluyó.