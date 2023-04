Con el retiro de sala de los ediles del oficialismo terminó la sesión extraordinaria que la Junta Departamental llevó a cabo en la noche de este miércoles, convocada a instancias de la bancada del Frente Amplio, sobre la reforma de la seguridad social.

La instancia contó con la participación de los directores del Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz y Ariel Ferrari, representes de los trabajadores y los pasivos respectivamente.

«Nos levantamos porque ya no era información, era puro palo para el gobierno» dijo a San José Ahora un edil del Partido Nacional que prefirió no ser identificado.

Durante la reunión, los jerarcas fueron críticos con el proyecto que actualmente debate la Cámara de Diputados. En momentos en que Ruiz señalaba la «falta de consenso social y político» que a su entender existe en torno a la reforma, el plenario quedó sin quórum.

«Se necesita un gran consenso en el que todos los partidos estén de acuerdo para que el próximo gobierno, sea de quién sea, respete los términos de esa reforma. Para eso hace falta un gran acuerdo nacional, con un gran dialogo social. Y hoy no solamente no hay consenso social si no que no ha consenso político. La propia coalición de gobierno está teniendo dificultades», subrayó el jerarca.

Más temprano, en conferencia de prensa, Ruiz había señalado que para quien gobierne en la próxima administración va a ser «muy fácil» poder introducir cambios a la seguridad social en virtud del nivel de regresión que implicará la iniciativa a estudio. «Va a ser muy fácil porque todo lo que se haga va a terminar siendo en favor de la gente», enfatizó.