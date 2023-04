El presidente de ANEP reivindicó «el principio de autoridad».

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, se manifestó muy preocupado por la situación de conflicto en el IAVA, que llevó a los estudiantes a ocupar el liceo en apoyo al director, que fue separado del cargo por “insubordinación”.

Silva llamó a respetar la institucionalidad en un marco de diálogo y procura de acuerdo. “Es una situación donde se dieron varias complejidades”, afirmó.

Habló de un diálogo con los estudiantes para habilitar un nuevo acceso a través de una nueva rampa para ir directo a la planta baja y recuperar un espacio de un monumento histórico.

“A mí me asombra cómo está. Yo no sabía que en el IAVA teníamos en ese estado deplorable un acceso que se dice salón, pero que no es salón”, indicó. Silva dijo que a los estudiantes se les ofreció otro espacio para su salón gremial, a lo que ellos se negaron.

“Nosotros queremos dialogar. Estamos dispuestos a hacerlo, pero reivindicamos la necesidad del principio de autoridad que tienen que tener los establecimientos educativos y por eso también respetamos y respaldamos el accionar de nuestras inspectoras que fueron avasalladas”, destacó.

“Creo que hubo totalitarismo, actitudes patoteras con las inspectoras que son trabajadoras públicas que fueron al establecimiento a dialogar”, dijo Silva y agregó que hubo “cánticos agresivos y agraviantes”.

Reiteró lo indicado por la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, que se entiende pertinente generar una rampa de acceso a la planta baja, ya que el ascensor está fuera de funcionamiento desde hace varios años. Hizo referencia a una inversión de varios millones de pesos para seguir recuperando el edificio que tiene problemas arquitectónicos.

DIRECTOR SUMARIADO

Silva se refirió a la situación del director del IAVA, Leonardo Ruidíaz, que fue sumariado con separación del cargo. “El sumario fue lo que asesoró División Jurídica en función de la evidencia material”, dijo y remarcó que no es una sanción ni una destitución. “El sumario es un procedimiento disciplinario para determinar a cabalidad la responsabilidad de un funcionario público, que se presume ha cometido una falta grave, y por ser una falta grave es que va con separación del cargo”, agregó.

“Un director cumple un rol fundamental, que es ser un gran mediador, articulador en las comunidades educativas, pero además obviamente está sometido a jerarquía de las inspecciones, de toda una institucionalidad que existe. Por lo tanto, aquí no hay avasallamiento de nadie, aquí lo que hay es pretender encontrar una solución que la dirección general quería para el establecimiento educativo y arbitrar los mecanismos para que ello se concrete”, afirmó.

El presidente de la ANEP habló también de la situación del salón que era ocupado por el gremio estudiantil y se preguntó: “un espacio dentro de un establecimiento educativo está bien que no se tenga acceso al mismo, está bien que esté clausurado y que esté en el estado deplorable que está”.

“No puede haber en los establecimientos educativos espacios que no se pueda acceder por la dirección del establecimiento, por la autoridad del liceo o de la escuela, y no pueden estar los espacios de los establecimientos adentro o afuera en el estado que están”, enfatizó.

“El espacio del gremio de los estudiantes tiene que respetar normas mínimas de decoro. Hoy se grafitea, mañana puede pasar cualquier cosa”, subrayó. / Fuente: Subrayado