La ex presidenta de la Asociación Rural San José, Amalia Echeverrigaray, expresó este sábado su indignación por la ineficacia de las autoridades para resolver el problema de los ataques de los perros al ganado ovino y calificó de «inútil» al Instituto Nacional del Bienestar Animal (INBA).

En su cuenta de Facebook, Echeverrigaray indicó el 22 de marzo, ella y otros vecinos, denunciaron «donde corresponde» la existencia de «una jauría en un camino vecinal».

«Todos nos respondieron muy amablemente que no podían hacer nada», señaló.

La ex titular de la ARSJ destacó que la Policía «se acercó varias veces con muy buena voluntad, pero no pueden usar balas para matar perros y tampoco pueden llevarlos porque no hay un lugar que los reciba».

«Ahora empezaron a aparecer consecuencias varios productores con ovejas muertas», reveló. «Es momento de reconocer que no puede haber nada más inútil que el INBA», concluyó.

Consultada por San José Ahora, Echeverrigaray dijo que son al menos cuatro los productores afectados por la situación y que la jauría sigue en la zona.

Señaló, en tal sentido, que a un productor de la Coronilla le mataron 15 ejemplares y le hirieron otras nueve «que posiblemente se vayan a morir». Pero la cantidad «es mucho más grande, a cuatro productores distintos», subrayó.