El productor Daniel Basile -cuyo establecimiento está ubicado a unos 28 kilómetros al norte de San José de Mayo con acceso por Camino Guaycurú– dijo que las 15 ovejas que perdió como consecuencia de ataques de perros, más las «seis o siete» que resultaron heridas por la misma causa, representan para él «el trabajo y el ingreso del año».

Su caso tomó estado público en las últimas horas a raíz de la magnitud que tuvo. De hecho la ex presidenta de la Asociación Rural de San Jose, Amalia Echeverrigaray, calificó de «inútil» al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) por su inacción.

Este lunes, en declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM, Basile dijo que lo ataques son producto de «tres o cuatro perros» que «andan a al vuelta en un radio de 10 a 15 kilómetros, tipo pastor alemán, negros con algún detalle blanco, no demasiado grandes pero de un porte que les permite derribar una oveja fácilmente».

La pérdida que sufrió el pasado jueves, según contó, no es la primera, y dijo que a otros productores de la zona también les ha sucedido.

«La culpa no es de los perros. Los culpables son los dueños y en cierta medida la autoridades, que no ejercen un control. Yo llamo a la Policía y la Policía recorre, está, pero no puede hacer mucha cosa porque son perros que están tan correteados que al más mínimo ruido o conversación, se van«, afirmó.

Basile dijo que una medida que ha adoptado tras el episodio ha sido encerrar a sus animales en los corrales. «Y hemos pensado también en poner alguna radio para que haya algún ruido y no se acerquen», añadió.

Para el productor, lo que se requieren son medidas inmediatas que permitían detener en corto lapso la situación. «Las castraciones pueden dar resultado a mediano plazo; posiblemente en un tiempo tengamos la mitad de los perros, pero se necesita algo ahora», insistió.

Sin embargo, lejos de marcar distancia con las organizaciones protectoras de animales, Basile dijo que esa solución debe buscarse «entre todos. Ha existido un cambio con respecto a la tenencia de los perros y las mascotas, una promoción distinta, y no estoy en contra. Lo que sí creo que es que las cosas tiene que ir por un lugar en el que nadie vea perjudicado», consideró.

Consultado sobre si el retorno de la perrera podría ser una solución, el productor reconoció que los métodos que tenía «la perrera de antes era una cosa bastante agresiva». No obstante ello, dejó entrever que con la modificaciones que se entiendan necesarias, debería implementarse algún método de captura. «Hay decisiones que hay que tomar. Yo alguna vez tuve algun perro que me mataba corderos y lo tuve que sacrificar» agregó.

ZORROS. Basile dijo que si bien son los perros los que actualmente están en el tapete, los ataques de zorros también son un problema grave, que incluso la forestación ha incrementado.

«Nosotros tenemos parte del campo forestado y es impresionante la cantidad de zorros y otras especies agresivas para la majadas, porque tampoco hay un control. Y en épocas de pariciones es impresionante la mortandad por mordidas», comentó.

Basile está en el rubro ovino desde el año 1977 y trabaja con ejemplares de la raza Merino. Ha desarrollado su actividad en Paysandú, Florida y actualmente en San José.