«No creo que sea una broma», dijo el director general de la UTU Juan Pereyra.

Un adolescente de 13 años fue detenido este miércoles por amenazar con realizar una «masacre» en la UTU N°2 de Rivera a través de las redes sociales.

Mediante un perfil de Instagram en portugués llamado «massacre dia 20 na UTU» el joven advertía de la supuesta masacre el próximo jueves 20 de abril, confirmó El Observador.

El director general de la UTU Juan Pereyra dijo que esto no es un caso más de este tipo. «No creo que sea una broma, no es un caso de broma común y corriente como los que he visto en UTU», afirmó.

«Empezó a circular el fin de semana por las redes que se iba a provocar una matanza, inmediatamente se pusieron nuestros directores en contacto con el Ministerio del Interior», dijo Pereyra.

La Jefatura de Policía de Rivera inició la investigación el pasado domingo, donde trabajó Delitos Complejos de la Dirección de Investigaciones, la Unidad de Cibercrimen de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.

Ante la evaluación de funcionarios del Ministerio «se resolvió no suspender las clases«, explicó Pereyra.

Un día antes del día de la amenaza, este miércoles, la Policía detuvo al adolescente principalmente sospechoso en su casa en la mañana. «Le hicieron un allanamiento en la casa y le lograron incautar el equipo con el que (el joven) había hecho la amenaza», dijo Pereyra. Fuentes policiales confirmaron que se le incauto un celular.

La Fiscalía dispuso que el menor de edad permanezca detenido y se le notifique al Juez de Familia.