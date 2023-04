Desde la empresa insisten en que se tira leche por las medidas gremiales; el sindicato lo niega.

Montevideo Portal informa que la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) emitió un comunicado en el que actualizó su posición con respecto al conflicto que mantiene con la empresa por la instalación de una nueva máquina que implica la redistribución de varios trabajadores que ejercen funciones en el embazado de leche en caja.

En primer lugar, los trabajadores aseguraron que es “falso” que por el conflicto se haya tirado leche, tal como afirmaron algunos directivos de la empresa, y explicaron que la normativa vigente establece “pautas claras” ante situaciones extremas por las que, eventualmente, un productor podría a llegar a tirar leche, que implica el aviso a la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente), a la intendencia correspondiente y la participación de un escribano público.

“Aunque parezca una obviedad la aclaración, los plazos que implican todos estos procesos no sucedan en 48 horas. AOEC desmiente categóricamente la información difundida de manera temeraria, no hay evidencia legal de que se hayan cumplido todos estos procesos y los trabajadores afirmamos que hay suficientes recursos como para garantizar que no se llegue a tirar ni un litro de leche. Además, AOEC está monitoreando permanentemente todos los procesos para garantizarle a la población que no se tire leche”, señala el texto.

El comunicado señala que, tanto AOEC como la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, tiene como compromisos básicos garantizar la recepción de toda la leche de los productores, procesar dicha leche para continuar con la recepción y el abastecimiento de la leche fresca a la población.

Por tanto, el sindicato dice que Conaprole no menciona los inconvenientes que se encontraron recientemente son directa consecuencia de los “propios errores estratégicos” cuando se decidió cerrar la Planta 11 en Rincón del Pino, la Planta 16 en Mercedes y cambiar el funcionamiento de la Planta 7 en Florida.

“Oportunamente nuestro sindicato le advirtió a la empresa las gravísimas consecuencias de dichos cierres, pero la tozudez e intransigencia de Conaprole provocaron la situación actual. Sumado a todo esto, Conaprole en un nuevo acto de arbitrariedad y en medio de negociaciones decide imponer una nueva forma de trabajo, reduciendo la plantilla del sector participante de las negociaciones. Esto fue lo que desató el conflicto”, explica el comunicado.

Lo que dicen los productores y directores de la empresa

Uno de los directores de Conaprole Daniel Laborde dialogó este miércoles con Primera Mañana de El Espectador donde informó el monto de la inversión realizada en la máquina: según dijo, la empresa puso cinco millones de dólares en este elemento tecnológico cuya principal fortaleza es la eficiencia ya que embaza 15 mil litros de leche por hora.

“Eso lleva a que el padrón que esa máquina requiere tenga que ser menor. En [la planta] Villa Rodríguez el padrón de leche en caja es de 32 personas y nosotros pensamos reducir ese padrón en un 50% porque la máquina es más eficiente y el numero excedente de gente redistribuirlos en otras áreas de la misma planta, sin que existan pérdidas de puestos de trabajo y sin reducción salarial. Eso es así y este tema lo venimos negociando con el sindicato desde diciembre”, comentó.

“Hay un grupo de esa gente que se ha capacitado (y la idea es capacitar más personas de las que realmente precisa la máquina) porque como en todas las cosas a veces hay relevos, a veces falta gente porque se enferman y la idea es tener todas esas 32 personas capacitadas por si las precisamos para que vuelvan a trabajar o sustituyan alguna persona cuando se precisa. Y se va a redistribuir en áreas de queso, la planta Villa Rodríguez es la más importante que tiene Conaprole, capaz de recibir más de 3 millones de litros y es un área donde se hace dulce de leche, manteca, quesos. No cambiarían de planta, se redistribuirían en la misma planta y recibiendo el mismo salario”, agregó.

El directivo empresarial calificó de “irracional” la medida del sindicato porque no hay funcionarios que estén perdiendo el trabajo o se le esté pagando menos. “Es una irracionalidad”, afirmó, y agregó que posiblemente los trabajadores sufran algún cambio de horario.

“Un conflicto de este tipo donde claramente se perjudican negocios al exterior, la rutina del tambo porque, si bien no ha sido mucha la leche que se ha tirado, si tú pasas ahora por la planta de Villa Rodríguez vas a encontrar 40 camiones, eso implica que esos camiones van a llegar a tu tambo cuatro o cinco horas más tarde. La gente que tiene poca capacidad de frío va a estar ordeñando cuatro o cinco horas más tarde las vacas, el cambio de rutina de las vacas implica menos producción, problemas sanitarios”, comentó

“Es decir, realmente es tan irracional el hecho de que frente a la no pérdida de trabajo ni de salario generar todo este problema en un marco de dificultades del sector por la sequía y un invierno que se va a tener que enfrentar con muy poco alimento es como de otro mundo, de otro país”, agregó.

Finalmente, Laborde comentó que hubo productores que perdieron tres o cuatro mil litros de leche, que “no es mucha”, pero que sí es cierto que el estrés que genera en el productor es “brutal”.

“Los hilos en Villa Rodríguez, que están al tope, hay un millón de litros en camiones, imaginate el estrés del productor que tiene que ordeñar, tiene los tanques de frío llenos, no le llega el camión porque hace la fila en Villa Rodríguez”, concluyó.

Por último, según supo Montevideo Portal, las gremiales de productores lecheros se reunirán a las 17:00 horas de este miércoles para hacer un balance de lo ocurrido hasta el momento y las fuentes consultadas comentaron que se hará un comunicado informando cómo pega a los productores las medidas gremiales porque, a su entender, los trabajadores dijeron algunas cosas que “no son ciertas”.

Leé también: Gremiales lecheras se reúnen hoy en Rodríguez, para analizar conflicto AOEC-Conaprole