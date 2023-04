Néstor Cabrera dijo ver con “preocupación” el conflicto en Conaprole.

Las gremiales lecheras están reunidas este miércoles por la noche para analizar el conflicto entre la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y esa cooperativa, y que tiene como centro planta 8 ubicada en la ciudad de Rodríguez.

Antes de ingresar a la reunión, Néstor Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) en rueda de prensa dijo ver con “preocupación” el desarrollo del conflicto. En ese marco aseguró: “Nosotros no vamos a tirar leche, vamos a ordeñar las vacas y obviamente si la capacidad no da vamos a derramar la leche, de eso no hay ninguna duda”.