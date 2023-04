“Nos sentimos atropellados”.

Desde la oposición denuncian que los cambios llegaron pasada la medianoche de este jueves y que el tratamiento del proyecto les “deja un sabor muy amargo”.

El Frente Amplio (FA) se retiró de la comisión especial de reforma jubilatoria una vez que la coalición de gobierno empezó a tratar las modificaciones en la mañana del jueves. Los últimos planteos llegaron al Poder Ejecutivo en la tarde del miércoles, tras la reunión de la bancada bicameral del Partido Colorado (PC), que fue la última colectividad política en presentar cambios. Finalmente, Presidencia aceptó las modificaciones planteadas y redactó un nuevo documento para que hoy sea aprobado en la comisión, algo que seguramente ocurra.

El nuevo proyecto incluye la reducción de “la alícuota correspondiente a la primera franja” del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) en 8% en 2024 y 6% en 2025. Asimismo, se cambió la transición entre el actual y el nuevo régimen previsional para mitigar el “impacto por salto abrupto de edades” -algo reconocido como un “error” por parte del redactor de la reforma, Rodolfo Saldain-. Y, por último, el PC planteó que cualquier trabajador podrá jubilarse a los 63 años, siempre y cuando cumpla con 38 años de aportes de servicios computables. También, en el proyecto, se autorizan retiros a los 64 años con 35 años de aportes; de lo contrario, se configurará la causal común de 65 años y 30 años de aportes.

Este miércoles, los colorados afirmaron que para hoy, día en que se levantó el cuarto intermedio en la comisión para iniciar el tratamiento del proyecto, estarían los votos asegurados, al igual que Cabildo Abierto, que ya había quedado conforme una vez que el presidente Luis Lacalle Pou cedió ante sus planteos.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada frenteamplista Gonzalo Civila señaló que es un proyecto que “está dirigido” a hacer un “ajuste estructural” que tiene “consecuencias negativas sobre la enorme mayoría de los trabajadores” porque busca “reducir costos”. Para el FA, el “trámite” del proyecto por parte de la coalición fue “muy insólito” porque, según dijo Civila, en las últimas semanas asistieron a negociaciones internas en la coalición que “estuvieron por fuera del debate parlamentario”. “Nos enteramos a través de la comunicación pública de las novedades que iban surgiendo en la coalición”, indicó.

“El FA ha asistido a este último tramo del debate con muy escasa posibilidad de estudiar los cambios que se hicieron de sectores de la coalición de gobierno”, apuntó, y afirmó de todos modos que tendrá un “impacto” de “carácter social”.

“Ni siquiera hemos podido escuchar al Poder Ejecutivo, menos a organizaciones sociales para hablar sobre los efectos [de estos nuevos cambios]. Votamos negativo en general, planteamos que nos íbamos de la comisión porque no teníamos posibilidades de expresar una opinión. No lo solemos hacer, siempre estamos en los debates, pero no era responsable [para la coalición] actuar de esa manera”, señaló.

Civila indicó que en los próximos días se reunirán para tener una discusión respecto a cómo proceder en el articulado. Asimismo, calificó al proyecto como “invisible” porque “hay un montón de propuestas fragmentadas que no conocemos a cabalidad”.

Por su lado, la diputada Ana Olivera dijo que no saben cómo quedan “ahora” los artículos que fueron votados en el Senado. “Nada que sea retroceso en derechos votaremos. Vamos a trabajarlo con nuestros equipos, los últimos temas los recibimos ayer en esa sesión que terminó de madrugada”, indicó.

En tanto, el frenteamplista Sebastián Valdomir fue más allá e indicó que se sintieron “atropellados” por el tratamiento del proyecto: “Hay respuestas insuficientes del gobierno, no sabemos porqué el gobierno no supo defender el proyecto, nos deja un sabor muy amargo. Estuvimos por completo ajenos a las negociaciones de la coalición, nos dejaron afuera, no podemos avalar esa conducta y trabajo parlamentario”, estableció.

“Este es el peor final de un proyecto tan relevante que va a impactar en las jubilaciones. Sentimos que pierde la democracia y la ciudadanía porque ve retaceada la información. Han dejado tantas lagunas abiertas que nos vamos a encontrar con errores por el tratamiento a prepo que se hizo de la coalición”, expresó Valdomir.

Por último, Civila indicó que el FA intentó aportar al proyecto de reforma jubilatoria pero “se nos cerraron muchas puertas”, y agregó que la coalición gobierna “gestionando sus propias contradicciones internas”. Olivera, en tanto, apuntó que desde el oficialismo le trasladaron que lamentaban que se hayan retirado de la comisión porque entendían que “habíamos hecho aportes en el transcurso del tiempo que se dio la discusión”. Incluso, aseguró, hubo artículos que se modificaron gracias al debate parlamentario que se dio a instancias de la oposición. / Fuente: La Diaria / Foto: Alessandro Maradei