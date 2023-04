«Hace 40 y pico de años que lo conozco. No me tomo distancia de amigos», afirmó el ministro del Interior.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, volvió a respaldar al senador nacionalista Gustavo Penadés ante las denuncias de abuso sexual en su contra, y aseguró que confía en la inocencia de su «amigo» porque así su «forma de ser».

«Frente a inconsistencias me juego por mis amigos, esa es mi forma de ser. Me pueden fallar, y si me fallan soy más duro porque me fallaron con una amistad. Yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo. La justicia dirá», dijo el ministro en una entrevista con el programa Primera Mañana (El Espectador) este viernes.

Al ser consultado sobre el caso, Heber primero dijo que no se iba a meter «en el asunto», pero aclaró que no lo llamaron a silencio luego de que mostrara su apoyo en primera instancia, cuando la denuncia contra el senador salió a la luz. «¿Quién me va a llamar a silencio, el presidente? Lo dicho, dicho está», expresó.

Además, remarcó que «no» se «apuró» al defender a Penadés: «Hace 40 y pico de años que lo conozco. No me tomo distancia de amigos, tengo esa forma de ser», enfatizó, aunque apuntó que le «puede costar».

El ministro del Interior, titular de la banca del Senado que ocupa Penadés, también hizo referencia a su presencia en la conferencia de prensa en la que el senador respondió a las acusaciones en su contra, y aseguró que fue a «acompañar» y que el senador incluso «pidió estar solo».

Por otra parte, indicó que él ya «sabía su orientación» sexual, que Penadés declaró en aquella conferencia, aunque expresó que eso no tiene «nada que ver» con las denuncias en su contra. / Fuente: El Observador