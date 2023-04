Se hizo viral una grabación en la que la artista argentina agrede a una persona en Punta del Este tras un escándalo con sus vecinos.

En los últimos días, Cinthia Fernández protagonizó un escándalo en el barrio privado donde vive. La información que se maneja es que unos menores, que estaban en un cumpleaños de 15 de sus vecinos, vandalizaron la puerta de su casa y ella los roció con gas pimienta.

En medio del escándalo, en el programa A la tarde, emitido por América TV, compartieron un video de la actriz, fuera de sí, discutiendo con los vecinos cuando estuvo de vacaciones en Solanas en el mes diciembre del 2022.

Karina Mazzocco, conductora del magazine, comentó la actitud que tuvo Cinthia Fernández con una mujer: “¿Qué pasa en el medio de la discusión? Ella empieza a abalanzarse sobre una de las vecinas y le pega un cachetazo”.

“Chupame las pelotas, ¿violencia qué?”, le dijo la mediática a la mujer, sin filtro, en el video de la discusión. “Siempre te está amargando vos, ¿te das cuenta, no?”, le responde la mujer, que fue insultada por la artista.

“Te voy a cagar a trompadas. Los voy a cagar a trompadas. A vos te parece, a las cuatro de la mañana es esto. Cagándose de risa, llegando con música, gritando…”, expresó furiosa la mediática, acercándose cada vez más a la mujer.

De fondo se escucha a alguien preguntar: “¿Está irritada, no?». Ahí es cuando Cinthia se le tira arriba a esa persona, que dice “¿Pero qué carajo te pasa, pelotuda? ¿Qué carajo te pasa? Llamá ya a admisión. Sacala de acá, no nos puede tratar así. Me acaba de agredir, me pegó una piña”, dijo la mujer. / Fuente: Pantallazo