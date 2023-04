«Les dije a los chiquilines que se escondieran atrás de una mesa».

Un grupo de personas en dos motos protagonizó un intercambio de disparos cerca de una cancha donde un grupo de niños de 10 años jugaba al fútbol en Durazno. Un caso similar ocurrió en agosto del año pasado, con el mismo equipo y en la misma zona.

Según informaron a Telemundo desde la Policía local, el episodio sucedió sobre las 19:00 horas del jueves, en una cancha de fútbol del club La Lanera. Fue mientras transcurría la práctica de la generación 2013 que los presentes advirtieron el sonido de disparos de arma de fuego: se trataba de personas en dos motos que se disparaban entre sí.

Los disparos, dijo el jefe de Policía de Durazno, Germán Suárez, se dieron a una “distancia prudencial” de la cancha; sin embargo, lo sucedido generó conmoción y nerviosismo entre los niños y adultos presentes.

Por su parte, el entrenador del club que estaba en ese momento al frente del equipo narró a Telemundo cómo se vivió la situación: “Yo estaba practicando con la 2013 y se detonaron los disparos. Les digo a los chiquilines que se escondieran atrás de una mesa que tenemos para los jueces, que se escondieran hasta que pasara la situación. Después seguimos nomás, bien. Y los padres que me gritaban que los llevara para atrás. Fueron unos segundos. Los llevé para atrás y después no vi más nada porque me quedé con los niños. Eran dos motos que empezaron a tirotearse entre ellos, según me contaron los padres”.

“Los niños en ese momento se quedaron nerviosos. Algunos querían irse y se fueron con los padres. Pero ahora vamos a ver después del partido a ver qué pasa”, agregó Mirko Roman.

Es la segunda vez en menos de un año que sucede un episodio similar, en la misma cancha y también durante un entrenamiento con niños. Fue en agosto de 2022 cuando se produjo una persecución en la zona oeste de la capital de Durazno, entre dos delincuentes que iban en una moto y efectivos policiales. Esa persecución se dio cuando una pareja de delincuentes, un hombre y una mujer, hurtaron una moto y fueron vistos por la Policía, que venía realizándoles un seguimiento por incumplimiento de medidas cautelares. Durante la persecución, el hombre amenazó con “matar de un tiro” a los policías. Frente a esa situación, los efectivos realizaron disparos con cartuchos de estruendo “a modo intimidatorio”. “No es munición de goma ni nada, solo estruendo”, remarcó el jerarca policial de ese entonces. Esa medida, explicó, se tomó porque la persecución culminó en una zona donde estaba la cancha de fútbol en la que se disputaba un partido de la categoría sub-13.

Con este escenario, desde el club manifestaron ahora preocupación por este tipo de episodios y se reunieron con la Policía para que se tomen cartas en el asunto.

“Ya la otra vuelta nos había pasado, ahora nos vuelve a pasar. Lo que nos molesta un poco es cuando dicen la cancha, porque nosotros dentro del predio no tenemos problema. De lunes a viernes practican ocho categorías de baby fútbol, sub-15, sub-20, sub-14. Están un poco conmovidos, pero como es fuera del predio de nosotros están tranquilos”, dijo a Telemundo el presidente del club La Lanera, Miguel Zapata.

“Estuvimos con el jefe de Policía. Aportamos nuestro granito de arena. Los padres quedaron muy conmovidos, sorprendidos con lo que pasa. Ellos entienden que no es dentro del predio, pero inquieta. Aunque no sea nuestro predio, estamos trabajando para mejorar el entorno”, agregó Zapata.

En ese sentido, el jefe de Policía remarcó que durante el episodio nadie resultó lesionado, pero dijo que este tipo de hechos “no se van a permitir”.

“Esto es algo que no podemos permitir ni vamos a permitir. A partir de ese momento reforzamos el patrullaje en la zona. El equipo de investigaciones está trabajando. Invocamos a la población de que todo dato que tengan es importante. Con el presidente del club conversamos sobre varios temas. Proyectamos una reunión para la próxima semana con la gente del barrio, y varias actitudes sobre el territorio que se van a adoptar, sobre iluminación y otras cosas que evidentemente van a brindar más garantías en cuanto a prevención y disuasión”, agregó Suárez.