Un hombre que inicialmente había denunciado ser víctima de una rapiña terminó en calidad de indagado luego de que la actuaciones policiales demostraran que había simulado el delito.

De acuerdo a lo informado por Jefatura de Policía, el hecho ocurrió en la ciudad de Libertad.

El comunicado oficial no aporta detalles sobre la situación. No obstante ello, indica que en el caso trabaja persona de la Dirección de Investigaciones de Zona II, que logró «establecer que el hecho no había sido tal y como lo manifestó la víctima».

Enterada la Fiscalía, dispuso modificar la tipificación del caso «de rapiña a calumnia y simulación de delito» y «modificar rol de la víctima a indagado» para su posterior citación.