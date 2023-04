El ministro del Interior manifestó que «con los niveles de hacinamiento que tenemos, difícilmente podamos rehabilitar a alguien».

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber expresó preocupación por los niveles de hacinamiento en las cárceles de Uruguay. En ese marco también dijo estar “desesperado” por la demora, principalmente burocrática, para poder comenzar a construir las proyectadas tres nuevas cárceles contiguas al Penal de Libertad en el departamento de San José.

“En los niveles de hacinamiento que tenemos muy difícilmente que podamos rehabilitar a alguien”, señaló.

“Estamos construyendo. Hemos construido una cárcel nueva en Tacuarembó, estamos terminando en Artigas, hemos ampliado Salto, hemos recuperado dos módulos en el Comcar, vamos a construir tres cárceles nuevas en Libertad y vamos a terminar el período pensando que resolvimos el hacinamiento, que no es lo mismo que la rehabilitación. Por lo menos darles la dignidad de que no duerman ocho en un lugar que tiene tres camas, ahí nadie se puede rehabilitar de nada y puede pasar ahí cualquier cosa que nosotros no podemos controlar”, advirtió el jerarca.

“Estamos en una emergencia y esa situación es lo que amerita que yo estoy apurando como para que la construcción de las cárceles al lado del Penal de Libertad empiecen cuanto antes, estoy desesperado”, reconoció Heber.

“La burocracia la burocracia, las leyes que muchas veces se hacen, en donde, para hacer garantías tenemos que mirar diez veces las instancias de adjudicación a empresas privadas para que puedan construirlo y lleva a que demora esta situación y a mí me desespera porque realmente no se está cumpliendo como dice la ley en la rehabilitación y reeducación de las personas que son privadas de libertad en estos momentos”, concluyó el ministro del Interior.

Heber sobre las cárceles: «Con los niveles de hacinamiento que tenemos, difícilmente podamos rehabilitar a alguien». El ministro sostuvo que está «desesperado» y luchando contra la burocracia para que se apure la construcción de las cárceles previstas junto al penal de Libertad. pic.twitter.com/6UM7T083US — VTV Noticias (@vtvnoticiasuy) April 21, 2023