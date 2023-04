La ex edila del Frente Amplio, Silvia Cabrera, fue atacada por dos perros en Kiyú en la mañana de este martes. La propia Cabrera dio cuenta del hecho a través de sus redes sociales.

Según contó, el episodio se registró en momentos en que salía a caminar por calles del balneario «como lo estoy haciendo todos los días».

«La gran diferencia fue que dos perros me atacaron. Uno blanco y marrón y otro negro», escribió.

«Qué nervios pasé, porque creí que me iban a tirar al suelo. Conste que a mí me gustan los perros, pero no le deseo a nadie un momento así. Estuve a un tris de que se me volarán los lentes», añadió.

«Realmente creo que si queremos que Kiyú sea un balneario acogedor, los perros no pueden andar a lo loco atacando a las personas» publicó Cabrera junto con una foto en la que muestra una blusa manchada, producto del ataque.

* Leé también: ‘Perdí el ingreso del año’ aseguró el productor al que los perros le mataron 15 ovejas