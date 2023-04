El límite es 250 miligramos por litro y ahora OSE lo subirá a 450 miligramos.

OSE aumentará la salinidad del agua corriente con el fin de combatir el déficit hídrico, anunció su presidente Raúl Montero. «La salinidad no debería ser mayor de 250 miligramos por litro, lo hemos venido cumpliendo, que sea mayor no significa que sea perjudicial para la salud, no es como otros límites como pasa con el plomo o el arsénico. Tiene que ver con el paladar, con lo sensorial que con lo patológico. Hemos decidido subir a 450 ese valor«, aseguró.

Montero detalló que esa suba se debe a que van a empezar a mezclar diferentes fuentes de agua para asegurar la cantidad de agua dulce hasta finalizar mayo. «Contamos para el área metropolitana algo menos de 12 millones de metros cúbicos en Paso Severino, con 50 mil metros cúbicos que están viniendo del Río Santa Lucia y con una cantidad indefinida que está aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes«.

«Hemos decidido por unanimidad empezar a mezclar de forma diferente esas tres cosas. El agua de aguas abajo puede tener mayor salinidad, pero nosotros nos vemos obligados a que, por lo menos, la cantidad de agua dulce que tenemos segura nos dure hasta finalizar mayo. Esa es nuestra meta. Tenemos que llegar a mayo», reiteró.

«No estamos poniendo en riesgo la salud, estamos tratando de que el agua que tenemos nos dure la mayor cantidad de días posible«, aseguró.

El presidente afirmó que, según los reportes de Inumet, tanto el mes de abril y mayo van a ser deficitarios en tema de lluvias. «Alguna buena noticia podemos tener en junio«, aseveró. / Fuente: El Observador