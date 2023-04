El referente del colectivo Manos Unidas, Oscar Castro, organizador de las movilizaciones que se desarrollaron en los últimos tiempos en reclamo de viviendas para las familias de la zona inundable, cuestionó el accionar de la comisión interinstitucional que trabaja en el proceso de realojo y puso en duda la forma en la que se ha elaborado la nómina de eventuales beneficiarias.

Castro aseguro que «hay gente a la que siempre le llega el agua» que no fue relevada, que reside en las calles Colonia, España y Flores, «gente a la que le ha llegado el agua toda la vid y que no fue relevada», afirmó. «Yo lo que pido es que se evalúe a esa gente también, porque da la impresión de que relevaron al azar. Me parece que hay falta de información», opinó.

Castro fue consultado sobre si este viernes concurrirá a la asamblea a la que han sido convocadas las familias que podrían ser las beneficiarias de las 30 viviendas nuevas que se van a construir. Aunque dijo que ha seguido el proceso de cerca, aseguró que no sabe dónde es, y se manifestó molesto porque, a su entender, fue dejado de lado. «El que empezó todo esto con las familias de la zona inundable fui yo. Me parece una falta de respeto porque no se me ha convocado para nada» dijo.

Por otra parte, el referente también formuló criticas al hecho de que las viviendas se construyan y entreguen el año que viene: «eso es algo que yo ya tenía previsto, porque el año que viene hay elecciones», disparó.