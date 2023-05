Con críticas a todas las reformas impulsadas por el gobierno el Plenario Departamental del PIT-CNT desarrolló al mediodía de este lunes, en la Plaza Independencia de San José de Mayo, el acto central por el Día de los Trabajadores.

La oratoria fue compartida por referentes y dirigentes de la Secretaría de Género del Plenario, Intersocial San José de Mayo, FFOSE, Asociación de Profesores de San José (APSJ), AFUTU y Asociación de Empleados y Obreros de Conaprole (AOEC).

Sixto Acosta y Verónica González de FFOSE reclamaron ingreso de personal genuino al ente sanitario. Acosta en particular dijo que el «único derrame» que ha provocado este gobierno ha sido «que la clase trabajadora esté más hundida». González, en tanto, formuló cuestionamientos al Proyecto Neptuno, aseguró que pone «el lucro por encima del interés social», «privatiza el agua» y «no garantiza un agua de calidad» para la población.

Nahir Bell, de la Secretaría de Género del Plenario, apuntó hacia la ley de corresponsabilidad en la crianza y afirmó que representa un «abandono de la infancia y adolescencia«. Bell dijo que es una ley que favorece «a 30 violentos» y fomenta el «odio hacia la figura de la madre sola». La referente también habló de la reforma de la seguridad social: consideró que es «un castigo por vivir más» y que el aumento de la edad jubilatoria es «para financiar la Caja Militar».

Damián Martínez de la APSJ dijo la reforma educativa es un «retroceso enorme para la educación pública» y que su cometido es «generar jóvenes que no critiquen la realidad» así como «mano de obra barata y sumisa». Ana Borges, presidenta de AFUTU, recordó que la reforma, además, fue rechazada por las Asambleas Técnico Docentes (ATD) y «no solamente por los trabajadores sindicalizados». A su vez, reclamó «menos publicidad engañosa y costosa» y «más inversión en las aulas».

El acto fue cerrado por el secretario general de la AOEC, Luis Goichea, quien reivindicó el accionar de las organizaciones sociales que, a su entender, el gobierno pretende que «no vean, no escuchen y no hablen. Eso no va a pasar nunca porque tenemos un modelo de sociedad distinta», remarcó.

Aunque no hizo foco en el asunto, Goichea también se refirió a la renovada tensión entre su gremio y Conaprole por la distribución de personal a raíz de la adquisición de tecnología en el sector UHT de la planta 8 de la ciudad de Rodriguez. «Nosotros no estamos en contra de la tecnología, lo que reclamamos es que haya una distribución justa», afirmó. Por otra parte, aseguró que son las autoridades de la cooperativa las que promueven la situación de conflicto para ocultar sus problemas de gestión y el desabastecimiento de productos que actualmente existe.