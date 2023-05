La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) reclamó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y a la empresa, aplicar la cláusula de paz vigente e instalar el ámbito de prevención de conflictos para intentar solucionar el asunto del sector UHT de la planta ubicada en la ciudad de Rodríguez.

No obstante ello, dejó pautadas una serie de medidas que aplicará en caso de que eso no suceda o que no exista un acercamiento en esas negociaciones, según lo señalado por su secretario general, Luis Goichea, este mediodía en conferencia de prensa. Tales medidas son trabajo a reglamento y asambleas por turnos en todas las plantas. También quedó pautada la convocatoria a la asamblea general del gremio.

«Con esto lo que buscamos es no innovar, poder sentarnos a negociar primero en forma bipartita y eventualmente en una etapa posterior con el Ministerio» señaló Goichea, para quien «hay condiciones para avanzar hacia un acuerdo con al empresa para poder considerar ese sector de trabajo sin afectar a nadie«, afirmó.

El dirigente dijo también que como ha sucedido históricamente, las medidas que puedan llegar aplicarse no alterarán «el recibir la leche de los productores, el procesamiento de la materia prima y el abastecimiento» a la población.