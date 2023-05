Fue luego que le robaran la tarjeta.

Valentina Fernández está en Tailandia, pero lo que le sucedió está en los celulares de muchos uruguayos que son testigos lejanos de su mala fortuna. Como muchos otros jóvenes uruguayos la joven oriunda de San José dejó el país recientemente junto al grupo de Ciencias Económicas.

El viaje marchaba sin sobresaltos hasta la noche del pasado 8 de abril. Fernández estaba cenando con sus compañeros de viaje cuando se le ocurrió chequear desde el celular su cuenta bancaria, en ese momento descubrió que en su cuenta de Santander estaba sobregirada y no solo se había gastado todo lo permitido, hasta su límite, sino que estaba sobregirada en $ 20.000.

Inmediatamente abrió su monedero y comprobó que ninguna de sus tarjetas de crédito (una Santander Platinum y otra Itaú Latam Pass) estaban en su lugar. Había sido víctima de un robo.

Enseguida llamó a los dos bancos. «En Itaú a la primera compra me bloquearon la tarjeta, en Santander dejaron que se fuera el balde y la cadena», relata. Según le dijeron desde ambos bancos se habían hechos bloqueos preventivos y ella hizo el definitivo.

Al siguiente día la joven partió junto a su grupo a Singapur para continuar con el itinerario de viaje. En esa misma jornada completó el formulario de desconocimiento de gastos en Santander y lo envió. «Me dicen que me podría ayudar la denuncia policial, la hago y se las mando. A los dos días me mandan un mail diciendo que no les corresponde a ellos hacerse cargo de esos gastos porque yo avisé al banco luego de que se realizaran las compras, ese fue el fundamento«, describe Fernández que califica al hecho como «una tomada de pelo».

A todos los jóvenes que integran el grupo de viajes se les ofrecen esas tarjetas premium, según cuenta Fernández. «Yo las tenía para el final del viaje, para cuando me quedara `media pelada´, mandar tarjetazo y pagarlo cuando llegara, pero no las estaba usando ahora. Las últimas compras fueron en Uruguay», sostiene la joven y asegura que desde el banco le dijeron que habría tenido que estar constantemente corroborando que tenía las tarjetas entre sus pertenencias.

«Dicen que yo me tengo que hacer cargo de esos US$ 5.000 que andá a saber quién compro y qué hizo» dice y apunta: «les permitieron gastar $ 25.000 más de mi límite».

En tanto, desde Itaú, definieron «extornar» (devolver provisoriamente) el importe de la compra realizada con su tarjeta (por US$ 2.000) que ella desconoce, para que pueda pagar solo sus gastos y se tomarán 200 días para investigar y evaluar qué hacer con esa transacción.

«Yo me imaginaba que en Santander iban a hacer una investigación, llamar el local, pedir las cámaras, algo, y no, a las 48 horas me dijeron que no». «Yo sé que ellos están parados en ese punto de vista y que no va a haber chance», indica Fernández a El Observador que en las últimas horas decidió amplificar su caso en redes sociales.

Fernández hizo la denuncia del hecho ante el Banco Central y también ante Defensa el Consumidor y no descarta llegar a la Justicia.

Las compras

«Take it out»: esta misma referencia aparece en el estado de cuenta de las dos tarjetas de Valentina Fernández, se trata de varias compras de unos US$ 2.000 cada una que se hicieron de forma presencial.

Pagar la deuda

«No las estaba usando» repite Valentina Fernández cada tanto reafirmando el motivo que la llevó a hacer la denuncia dos días después de que se hicieron las compras. Ahora el banco le dice que no tiene contratado un seguro por fraude que podría haber hecho que estuviera cubierta ante esta situación.

Además varias veces le ofrecieron un préstamo para pagar esta deuda, tanto a su madre en la sucursal de San José como a ella de forma telefónica. «Si fuese a pagar voy a pagar con mi plata o con un préstamo en cualquier otro banco menos con ellos», sentencia.

La respuesta de Santander

El Observador consultó a Santander y desde el banco contestaron que políticas institucionales y disposiciones en la regulación impiden dar información sobre clientes y casos concretos.

Sin embargo, aclararon, para evitar situaciones como la mencionada el banco recomienda a sus clientes tomar acciones que tienen como finalidad minimizar los riesgos asociados a robos, estafas y extravíos en el exterior del país. Añadieron que para casos de este tipo el banco coloca a disposición de sus clientes múltiples canales de denuncia las 24 horas del día, tanto digitales como de contacto telefónico.

“En estos casos es fundamental realizar el bloqueo y la denuncia de la tarjeta lo antes posible; las primeras horas son clave porque es el lapso en el que el delincuente busca utilizar rápidamente el recurso obtenido”, indicaron desde Santander.

Expresaron que el bloqueo puede gestionarse además a través de la APP Mi Tarjeta, APP Móvil Plus, banca online o del contact center del banco (132 número local o +598 2 915 44 11 desde el exterior). Por último, dijeron que esto no implica perder la tarjeta, pero ante la duda permite bloquear, y una vez resuelto y aclarado el caso, volver a activarla. / Fuente: El Observador