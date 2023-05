El director general de Educación Técnico Profesional, Ing. Juan Pereyra, dijo que el traslado de las instalaciones de la escuela agraria de Raigón a otro sector del predio que ocupa o incluso a otro lugar del departamento no es algo que el organismo que encabeza tenga actualmente como prioritario.

Tras las históricas inundaciones del 2016 y otros evento posteriores de crecidas del río San José que afectaron parte de su estructura, la comunidad educativa comenzó a movilizarse en busca de soluciones. El propio Pereyra, incluso, visitó el centro educativo para reunirse con autoridades, docentes y padres.

El jerarca, que este jueves visitó San Jose de Mayo, fue consultado sobre el asunto. El director dijo que si bien se han hecho algunas «adecuaciones» el traslado de la escuela «no es algo que tengamos como algo prioritario en este momento, aunque lo tenemos bien presente y sigue en carpeta», aseguró.

«En el departamento de San José hemos identificado otras urgencias, como la construcción del nuevo edificio de la escuela técnica (María Espínola Espínola) o de una nueva UTU en Ciudad del Plata. Lo de Raigón no lo tenemos previsto en el corto plazo, lo que no quiere decir que no se continúe estudiando», remarcó.