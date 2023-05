“No te mató el cáncer y te mato una lacra”, escribió la mujer.

Mara Agulleiro es la madre de Ronald, el hombre de 30 años oriundo de Ciudad del Plata asesinado a tiros la madrugada del domingo en la ciudad de Las Pierdas, departamento de Canelones, tras asistir a un baile. Le dispararon desde una moto cuando estaba en una plaza.

En las últimas horas la mujer escribió en Facebook: “Hijo hijo mi hijo hrmlp te arrebato la vida no te mato el cáncer y te mato un lacra un energúmeno un pichi de mierda hijo voy hacer todo lo posible hasta bajo de la tierra Diosss no me escucho xq Ronald no me isistes caso no tengo las pelotas de enterrarte xq tú con quién voy a discutir a hora como voy a extrañar cuando me decías mamaaaa ya estás brillando en el cielo venirme a visitar hijo te amo mama”. / Foto: Mara Agulleiro

Horas antes Mara Agulleiro también había expresado sus sentimientos en Facebook