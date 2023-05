«Hay mucha gente por la ruptura, otros por la no ruptura», adelantó Manini Ríos sobre la decisión que tomará este lunes la mesa política de Cabildo Abierto.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, no escatimó en críticas al presidente Luis Lacalle Pou en medio de la crisis que vive la coalición y que tendrá su punto cúlmine en la tarde de este lunes cuando la mesa política del partido defina si se queda o no en el gobierno.

«Esta crisis la creó el propio presidente con una actitud inentendible, con una clara injusticia con el eslabón más débil. Si quería cobrar cuentas de Cabildo no era con Irene Moreira que tenía que cobrarlas», declaró el senador durante su columna en el programa Según como se mire de la radio 41 de San José.

Manini contó que dentro del partido hay «un malestar muy grande, creciente» porque «mucha gente entiende que se rompió el espíritu de la coalición».

«El presidente adopta una medida que no adoptó en casos realmente graves. Casos realmente graves con otros ministros no ocurrió nada parecido a esto», dijo, aunque no mencionó a qué situaciones se refería.

La decisión de permanecer o no en la coalición la tomará la mesa política que cuenta con 16 votos. «Hay mucha gente por la ruptura, otros por la no ruptura», anticipó.